Ο ισραηλινός στρατός και η λιβανική Χεζμπολά συνέχιζαν να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ενώ αιγυπτιακή αντιπροσωπεία αναμένεται στο Ισραήλ, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να ετοιμάζεται να κάνει νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση κάποιων ομήρων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο περί εκτοξεύσεων «δύο αντιαρματικών πυραύλων» από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ τη νύχτα και πρόσθεσαν ότι έπληξαν τα σημεία από όπου έγιναν με το πυροβολικό.

Παράλληλα, αεροσκάφη βομβάρδισαν «υποδομές» της Χεζμπολάx στον τομέα Κφαρσούμπα, πρόσθεσαν.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάx, λιβανικό σιιτικό κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, σύμμαχος της Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για πυρά που «έπληξαν» ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα των δυο κρατών.

Προχθές Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει να διεξάγει «επιθετική επιχείρηση» στον νότιο Λίβανο, από όπου η Χεζμπολάx εξαπολύει πλήγματα εναντίον του, ενώ ο ίδιος βομβαρδίζει θέσεις της.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει τις προετοιμασίες του για ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει επτά μήνες.

Καταστροφή ή απελευθέρωση

Πολλές ξένες πρωτεύουσες και ανθρωπιστικές οργανώσεις φοβούνται λουτρό αίματος στη Ράφα, όπου είναι στοιβαγμένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς από ένα ως ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν, πολλοί πάνω από μια φορά, εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παύει να λέει πως η εισβολή στη Ράφα είναι εκ των ων ουκ άνευ για να «νικηθεί» η Χαμάς και να απελευθερωθούν οι λίγοι λιγότεροι από εκατό όμηροι που πιστεύεται πως παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας και βρίσκονται ακόμα στη ζωή.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Δαυίδ Μένσερ δήλωσε χθες πως η κυβέρνηση πολέμου συνεδρίασε για να «συζητήσει το πώς θα καταστραφούν τα τελευταία τάγματα της Χαμάς».

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η κυβέρνηση πολέμου συζήτησε επίσης νέα πρόταση για την κήρυξη προσωρινής κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης κάποιων ομήρων ενόψει επίσκεψης αργότερα σήμερα αντιπροσωπείας της Αιγύπτου, χώρας που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, όπως και το Κατάρ και οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Walla, που επικαλέστηκε ισραηλινό αξιωματούχο χωρίς να τον κατονομάσει, οι συνομιλίες αφορούσαν πιο συγκεκριμένα πρόταση για την απελευθέρωση αρχικά 20 ομήρων για «ανθρωπιστικούς» λόγους.

Στέλεχος της Χαμάς, ο Γάζι Χαμάντ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του το Γαλλικό Πρακτορείο από το Κατάρ πως η επίθεση στη Ράφα δεν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να επιτύχει κανέναν από τους στόχους που «θέλει», δηλαδή να «εξαλείψει» της Χαμάς ή να απελευθερώσει και να «πάει πίσω στα σπίτια τους» ομήρους.

«Συμφωνία τώρα»

Χθες Πέμπτη συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά στο Τελ Αβίβ για να πιέσουν την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Ορισμένοι είχαν τα χέρια δεμένα, το στόμα καλυμμένο από τσιρότο που έγραφε «202» (τον αριθμό των ημερών που πέρασαν από την 7η Οκτωβρίου), άλλοι κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «συμφωνία για τους ομήρους τώρα».

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη μέσω Telegram βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται όμηρος, μόνος του μπροστά στην κάμερα, δηλώνει ότι ονομάζεται Χερς Γκόλντμπεργκ Πόλιν, είναι 23 ετών κι απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα.

Ο αμερικανοϊσραηλινός κατηγορεί τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα μέλη της κυβέρνησής του πως «εγκατέλειψαν» τους ομήρους.

Μερίδα του ισραηλινού Τύπου εξέλαβε το βίντεο ως προσπάθεια να ενταθεί η πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση στις έμμεσες διαπραγματεύσεις κι εκτίμησε πως ο όμηρος εκφράστηκε λόγω καταναγκασμού.

Οι ηγέτες 18 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Βραζιλίας, κάλεσαν χθες τη Χαμάς να προχωρήσει στην «άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων». «Η συμφωνία που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι για την απελευθέρωση των ομήρων θα επέτρεπε άμεση και παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το κείμενο που συνυπέγραψαν.

Η ένοπλη σύρραξη ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο τουλάχιστον 34 πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 34.305 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Παραπάει»

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νέους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στον νότο, στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράφα. Επιζήσαντες προσπαθούσαν χθες να περιμαζέψουν προσωπικά τους είδη κι άλλα αντικείμενα στα ερείπια έπειτα από αεροπορικά πλήγματα.

«Φτάνει πια αυτή η καταστροφή, φτάνει πια αυτός ο πόλεμος. Φτάνει πια το αίμα που χύνεται — παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων, άοπλων αμάχων (...) παραπάει (...) Αφήστε τον κόσμο να ζήσει», έλεγε ένας από αυτούς, ο Σαμίρ Νταμπάν, ανάμεσα στα συντρίμμια.

Την ώρα που οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι του πολιορκημένου θυλάκου είναι αντιμέτωποι με ανθρωπιστική καταστροφή, ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να οικοδομεί προσωρινό λιμένα και προβλήτα σε ακτή της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να μπορούν στρατιωτικά ή πολιτικά πλοία να παραδίδουν σε αυτήν φορτία βοήθειας.

Η Ουάσιγκτον είχε αναγγείλει στις αρχές Μαρτίου πως θα προχωρούσε στην κατασκευή αυτού του τεχνητού λιμένα, εν μέσω των πολλών, ενίοτε ανυπέρβλητων, δυσκολιών στην παράδοση διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών, από την Αίγυπτο, ιδίως λόγω των εξαιρετικά αυστηρών ελέγχων του Ισραήλ.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται καθώς στις ΗΠΑ κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας γιγαντώνεται.

Από το Λος Άντζελες ως την Ατλάντα, από το Όστιν μέχρι τη Βοστόνη, το φοιτητικό κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης στην Αμερική μοιάζει να παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις κάθε ώρα, μια εβδομάδα και πλέον αφότου εκδηλώθηκε, προκαλώντας πολλές - συχνά διαμετρικά αντίθετες - αντιδράσεις, στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.