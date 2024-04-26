Η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok ByteDance λέει ότι δεν σχεδιάζει να πουλήσει το TikTok, ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της εταιρείας σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Toutiao, μια πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης που ανήκει στην εταιρεία με έδρα την Κίνα.

«Η ByteDance δεν σκοπεύει να πουλήσει το TikTok», δημοσίευσε η εταιρεία στον επίσημο λογαριασμό της στο Toutiao, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει.

Το The Information ανέφερε νωρίτερα ότι η ByteDance διερευνά σενάρια για την πώληση της επιχείρησης της TikTok στις ΗΠΑ χωρίς τον αλγόριθμο που επιλέγει βίντεο στους χρήστες της TikTok.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Τετάρτη νομοσχέδιο που απαγορεύει το TikTok στη χώρα, εάν ο ιδιοκτήτης του, η ByteDance, δεν εκποιήσει τη δημοφιλή εφαρμογή μέσα στους επόμενους εννέα μήνες έως ένα χρόνο.

Ο νέος νόμος δίνει στην ByteDance εννέα μήνες για να πουλήσει την επιχείρηση και μια επιπλέον τρίμηνη περίοδο χάριτος, προτού επιβληθεί ενδεχόμενη απαγόρευση.

Πηγή: skai.gr

