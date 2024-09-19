«Κατασκευασμένες και ψευδείς» χαρακτήρισε τις διαρροές κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε εξέλιξη, η Όλγα Γεροβασίλη.

Πρόσθεσε πώς «ό,τι έχει διαρρεύσει είναι κατασκευασμένο και ψευδές και αποτελεί συνειδητό τορπιλισμό της διαδικασίας».

Διευκρίνησε ότι στην σημερινή Πολιτική Γραμματεία δεν μίλησε για "πόθεν έσχες", όπως διέρρευσε προς κάποια sites και συμπλήρωσε ότι το μόνο που έθεσε είναι «εάν θα ανοίξουμε θέμα προϋποθέσεων για την ηγεσία ή θα το κλείσουμε για να μην σέρνεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

