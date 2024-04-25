Εκατοντάδες συλλήψεις, αστυνομικοί των δυνάμεων καταστολής των ταραχών αντιμέτωποι με οργισμένους φοιτητές: η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη σήμερα στα αμερικανικά πανεπιστήμια, που βρίσκονται στο έλεος ολοένα και πιο τεταμένων κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στη Γάζα.

Από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, από το Όστιν στη Βοστόνη, στο Σικάγο και την Ατλάντα, το κίνημα των φιλοπαλαιστινίων Αμερικανών φοιτητών γιγαντώνεται ώρα με την ώρα. Ορισμένα από τα πλέον περίβλεπτα πανεπιστήμια στον κόσμο επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις, όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Κολούμπια ή το Πρίνστον.

Happening at Universities across the USA pic.twitter.com/PyvwlAZTX0 — Santa Surfing (@SantaSurfing) April 24, 2024

Το σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα επαναλαμβάνεται: φοιτητές εγκαθιστούν σκηνές στα πανεπιστήμιά τους για να καταγγείλουν τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατόπιν απομακρύνονται, συχνά με βίαιο τρόπο, από αστυνομικούς των δυνάμεων καταστολής των ταραχών, έπειτα από αίτημα των διοικήσεων των πανεπιστημίων.

Youth beaten, tasered and arrested at universities across USA for solidarity with #Gaza. Allah accept their sincerity and bless them with Islam.



These are historical events that insha'Allah heralds the end of American aggression against the world. Up till now, Americans used to… pic.twitter.com/1DRWDXi4sw — Sulayman al-Kindi 🔻 (@sulayman_Kindi) April 25, 2024

🚨🚨🚨TOTALITARIANISM is ON

Freedom of speech silenced 🔇

University from USA and Europe under attack ‼️‼️‼️ #Freedom #FreedomOfSpeech pic.twitter.com/GnJUP5i7Tw — Brunella C. (@BrunellaCapitan) April 24, 2024

Χθες το βράδυ, περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν κοντά στο Πανεπιστήμιο Έμερσον, στη Βοστόνη. Σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, έφιπποι αστυνομικοί συνέλαβαν φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν.

Και σήμερα το πρωί, ήταν η σειρά των φοιτητών του πανεπιστημίου Έμορι στην Ατλάντα, στις νότιες ΗΠΑ, που απομακρύνθηκαν με βία από την αστυνομία.

Εντούτοις, το κίνημα μεγαλώνει.

##USA: Texas police disperse an anti-#Israel demonstration on the campus of the University of Texas. pic.twitter.com/CcJTy7FMx5 — AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) April 24, 2024

Νωρίς σήμερα, ένας νέος καταυλισμός στήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου θα πραγματοποιηθεί αργότερα μια διαδήλωση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα μπρούτζινο άγαλμα του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, από τον οποίο πήρε το όνομά του το πανεπιστήμιο και η πόλη, με μια παλαιστινιακή σημαία στο μέτωπό του. Στη βάση του αγάλματος, διακρίνονται περισσότερες από δέκα σκηνές που έχουν εγκαταστήσει διαδηλωτές.

Εθνοφρουρά

«Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα κοιμούνται στο κρύο κάθε νύχτα χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα ή σε ένα καταφύγιο», εξήγησε ο Γιάζεν, ένας Αμερικανο-Παλαιστίνιος φοιτητής στη Νέα Υόρκη, για να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του σε αυτό το κίνημα.

Πάνω από μία εβδομάδα, ο 23χρονος φοιτητής κοιμάται κάθε νύχτα έξω από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Από αυτό το πανεπιστήμιο ξεκίνησε, πριν από περίπου μία εβδομάδα, το κίνημα διαμαρτυρίας, προτού εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, χάρη κυρίως στην κινητοποίηση των φοιτητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χθες, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου απείλησε να ζητήσει από τον Τζο Μπάιντεν να κινητοποιήσει την εθνοφρουρά στα πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο έλεος ενός «ιού αντισημιτισμού».

Μια μερίδα της αμερικανικής κοινωνίας κατηγορεί τα πανεπιστήμια για αντισιωνισμό, κατηγορίες που στοίχισαν τις θέσεις τους αυτόν τον χειμώνα στους πρυτάνεις του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

Η προειδοποίηση του Μάικ Τζόνσον ξυπνά, εντούτοις, οδυνηρές μνήμες στις ΗΠΑ: την 4η Μαΐου του 1970, η Εθνοφρουρά του Οχάιο είχε ανοίξει πυρ στο Πανεπιστήμιο Κεντ Στέιτ εναντίον διαδηλωτών κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Τέσσερις φοιτητές σκοτώθηκαν.

Ο Λευκός Οίκος προς το παρόν αποφεύγει να αναφέρει αυτό το σενάριο, διαβεβαιώνοντας απλά ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος ελπίζει να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο, «στηρίζει την ελευθερία της έκφρασης, τον δημόσιο διάλογο και τη μη διάκριση» στα πανεπιστήμια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

