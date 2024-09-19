Μια ομάδα φοιτητών εθελοντών σε αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια Γαλλία επικοινώνησε με έναν απρόσμενο τρόπο με το παρελθόν, σύμφωνα με το BBC.

Κοσκινίζοντας τα ερείπια ενός γαλατικού χωριού στις κορυφές των βράχων κοντά στο Dieppe, τα μέλη της ομάδας ανακάλυψαν ένα πήλινο δοχείο που περιείχε μια μικρή γυάλινη φιάλη.

«Ήταν το είδος του φιαλιδίου που φορούσαν οι γυναίκες γύρω από το λαιμό τους που περιείχε μυρωδάτα άλατα», είπε ο επικεφαλής της ομάδας Γκιγιόμ Μπλοντέλ, επικεφαλής της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την πόλη Eu.

Μέσα στο μπουκάλι υπήρχε ένα μήνυμα γραμμένο σε χαρτί, τυλιγμένο και δεμένο με κορδόνι.

Τι έγραφε το μήνυμα του αρχαιολόγου

Το βράδυ της Τρίτης, ο Μπλοντέλ άνοιξε το μήνυμα, το οποίο είχε ως εξής:

«Ο P.J Féret, γέννημα θρέμμα της Dieppe, μέλος διαφόρων πνευματικών κύκλων, πραγματοποίησε ανασκαφές εδώ τον Ιανουάριο του 1825. Συνεχίζει τις έρευνές του σε αυτήν την τεράστια περιοχή γνωστή ως Cité de Limes ή Στρατόπεδο του Καίσαρα ».

Ο Féret ήταν ένας αξιόλογος ντόπιος και τα δημοτικά αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έκανε μια πρώτη ανασκαφή στην τοποθεσία πριν από 200 χρόνια.

«Ήταν μια μαγική στιγμή», είπε ο κύριος Μπλοντέλ. «Γνωρίζαμε ότι είχαν γίνει ανασκαφές εδώ στο παρελθόν, αλλά το να βρούμε αυτό το μήνυμα, που γράφτηκε πριν από 200 χρόνια… ήταν μια απόλυτη έκπληξη.

«Μερικές φορές βλέπεις αυτές τις χρονοκάψουλες που αφήνουν πίσω οι ξυλουργοί όταν χτίζουν σπίτια. Αλλά είναι πολύ σπάνιο στην αρχαιολογία. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι προτιμούν να πιστεύουν ότι δεν θα τους ακολουθήσει κανείς γιατί έχουν κάνει όλη τη δουλειά!».

Η έκτακτη εκσκαφή διατάχθηκε λόγω της διάβρωσης του βράχου στο σημείο βόρεια του Dieppe. Ήδη, ένα σημαντικό μέρος του oppidum - ή οχυρωμένο χωριό - έχει εξαφανιστεί.

Ο κ. Μπλοντέλ είπε: «Ξέραμε ότι ήταν ένα γαλατικό χωριό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι συνέβη μέσα στο χωριό. Ήταν ένα σημαντικό μέρος;»

Την εβδομάδα από την έναρξη της ανασκαφής, αποκαλύφθηκαν αρκετά τεχνουργήματα που χρονολογούνται από τη γαλατική περίοδο, κυρίως κομμάτια αγγείων από περίπου 2.000 χρόνια πριν.

