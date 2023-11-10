Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πυρηνική σύγκρουση με τις πράξεις του, η πιο σημαντική απειλή για τον κόσμο σήμερα δεν είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά η «πυρηνική υπερθέρμανση», υποστήριξε ο τώς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο ισπανόφωνο δίκτυο Univision, ο πολιτικός είπε ότι «όλος ο κόσμος είναι ένα χάος», ενώ επί διακυβέρνησής του οι ΗΠΑ «δεν είχαν προβλήματα» και δεν υπήρξαν πόλεμοι».

We're gonna end up in a world war...with nuclear weapons.

-President Donald Trump pic.twitter.com/EU9OLwT8Kb — Bruce Porter Jr.  (@NetworksManager) November 10, 2023

«Κάναμε δουλειά και τώρα όλα είναι φρικτά. Θα καταλήξετε σε παγκόσμιο πόλεμο.... Έχουμε έναν ανίκανο ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορεί ούτε να κατεβεί από μια σκηνή, δεν μπορεί να βρει τις σκάλες. Δεν μπορεί να αρθρώσει δύο προτάσεις. Δεν μπορεί να μιλήσει. Και αυτός ο άνθρωπος έχει να κάνει με τον (Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τον (Κινέζο) Πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μάλλον δεν λες και ότι μας αγαπούν», υποστήριξε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον τέως πρόεδρο, η μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ και τον κόσμο είναι τα «πυρηνικά όπλα». Την ίδια στιγμή, ο Μπάιντεν «δεν γνωρίζει καν τι είναι πυρηνικό όπλο ως κύριος διαπραγματευτής μας». «Θα μπορούσατε να καταλήξετε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. (…). Όταν ακούω αυτούς τους ανθρώπους να μιλούν για το περιβάλλον και ότι σε μια περίοδο 300 ετών, οι ωκεανοί θα αυξηθούν κατά 1/100 της ίντσας. Και ότι αυτή είναι μια μεγάλη απειλή. Δεν είναι απειλή. Η απειλή δεν είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι η πυρηνική υπερθέρμανση», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

