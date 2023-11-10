Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι περίπου 50 πτώματα έχουν μεταφερθεί εκεί μετά τον βομβαρδισμό, το πρωί, ενός νοσοκομείου στην Πόλη της Γάζας, όπου φιλοξενούνται πολλοί εκτοπισμένοι.

Νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Μοχάμαντ Άμπου Σελμέγια έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς από ισραηλινό πλήγμα στο σχολείο Αλ Μπουράκ.

Inside Al-Shifa hospital, now in Gaza city

الوضع في مستشفى الشفاء الآن pic.twitter.com/7ISuX0GInD — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 10, 2023

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλου ότι «πολλά (ισραηλινά) άρματα) έχουν πάρει θέση σε απόσταση 200 μέτρων από το σχολείο Αλ Μπουράκ, στον δρόμο Αλ Νασρ και περικυκλώνουν τέσσερα νοσοκομεία της περιοχής».

Screams of pain and terror fill the yard of al-Shifa hospital after it was bombed by lsraeli warplanes.. pic.twitter.com/g4zIk6LKai — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Αλ Κοντς της Γάζας, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση έκανε λόγο για Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές που πυροβολούν το νοσοκομείο στην Πόλη της Γάζας, προσθέτοντας ότι «οι συγκρούσεις είναι βίαιες».

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως 11.078 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, 4.506 ήταν παιδιά και 3.027 γυναίκες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας. Εξάλλου, 27.490 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε επίσης πως 21 νοσοκομεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και 47 κέντρα υγείας δεν παρέχουν υπηρεσίες.

