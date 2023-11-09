Ο πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς, η άμβλωση, η οικονομία: πέντε υποψήφιοι για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024 διασταύρωσαν χθες, Τετάρτη, τα ξίφη τους σε ένα ακόμη ντιμπέιτ, στη διάρκεια του οποίου στράφηκαν και εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, του μεγάλου φαβορί και απόντα της βραδιάς.

«Όποιος πρόκειται να περάσει τον επόμενο ενάμισι χρόνο προσπαθώντας να αποφύγει τη φυλακή και τα δικαστήρια δεν είναι σε θέση να ηγηθεί αυτού του κόμματος ή της χώρας», δήλωσε ο πρώην κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι Κρις Κρίστι αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τις δικαστικές του περιπέτειες.

Ακολουθώντας την ίδια τακτική με τα δύο προηγούμενα ντιμπέιτ, ο 77χρονος δισεκατομμυριούχος σνόμπαρε την τηλεμαχία καθώς, όπως δηλώνει ο ίδιος, προηγείται κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις έναντι των άλλων υποψηφίων.

Το χθεσινό ντιμπέιτ πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή πέντε υποψηφίων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών: τεσσάρων ανδρών – του Ρον ΝτεΣάντις, του Κρις Κρίστι, του Βίβεκ Ραμασουάμι και του Τιμ Σκοτ, όπως μίας γυναίκας, της Νίκι Χέιλι.

«Βαρέθηκα να χάνουμε!»

Έπειτα από τις καταστροφικές για τον Τζο Μπάιντεν δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο, οι Δημοκρατικοί πήραν μια ανάσα μετά τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, στις οποίες κέρδισε το κόμμα ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες.

Στο Οχάιο, για παράδειγμα, οι ψηφοφόροι συμφώνησαν να περιληφθεί στο σύνταγμα της πολιτείας το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ένδειξη της σημασίας που προσδίδουν οι Αμερικανοί στο θέμα.

Ο Τιμ Σκοτ, γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, δήλωσε ότι θα στήριζε την επιβολή απαγόρευσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις αμβλώσεις μετά τη 15η εβδομάδα της κύησης, αν και η Χέιλι επεσήμανε ότι μια τέτοια νομοθεσία δεν θα μπορέσει να περάσει από το διχασμένο Κογκρέσο. Ο ΝτεΣάντις, κυβερνήτης της Φλόριντα που έχει εγκρίνει νομοθεσία που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα της κύησης στην πολιτεία του, δεν αναφέρθηκε σε ομοσπονδιακή νομοθεσία, αλλά τόνισε ότι στηρίζει «τον πολιτισμό της ζωής».

Ωστόσο κάποιοι από τους υποψήφιους απέδωσαν τις πρόσφατες εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικάνων στον Τραμπ.

Ο ΝτεΣάντις επέκρινε τον πρώην πρόεδρο επειδή δεν πήρε μέρος στο ντιμπέιτ και εκτίμησε ότι εκείνος ευθύνεται για τα κακά εκλογικά αποτελέσματα της Τρίτης.

«Έχει δηλώσει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα βαρεθούν να κερδίζουν. Λοιπόν είδαμε τα αποτελέσματα χθες (σ.σ. την Τρίτη) το βράδυ. Έχω βαρεθεί να χάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι!», τόνισε.

Η Χέιλι επέκρινε πιο κεκαλυμμένα τον Τραμπ. «Όλοι θέλουν να μιλήσουν για τον πρόεδρο Τραμπ. Μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ότι ήταν ο κατάλληλος πρόεδρος για εκείνη την περίοδο. Δεν πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος πρόεδρος τώρα».

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο ΝτεΣάντις και η Χέιλι δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου.

«Να μην λέμε στο Ισραήλ τι να κάνει»

Οι πέντε υποψήφιοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων έστρεψαν τα πυρά τους και εναντίον του Μπάιντεν, κυρίως στη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερικών πολιτική και τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς. Όλοι τους δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν να προσφέρουν άνευ όρων στήριξη στο Ισραήλ και επέκριναν τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κρίση ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα θα έστελνε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ΝτεΣάντις απάντησε: «Θα έλεγα στον Μπίμπι ‘τελείωσε μια και καλή τη δουλειά με τους σφαγείς της Χαμάς, είναι τρομοκράτες’».

Η Χέιλι επέκρινε τον Μπάιντεν επειδή πιέζει το Ισραήλ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ανθρωπιστικών παύσεων στον βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να λέμε στο Ισραήλ τι να κάνει», εκτίμησε. «Το μόνο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να τους στηρίζουμε και να εξαλείφουμε τη Χαμάς».

Οι υποψήφιοι δεσμεύθηκαν εξάλλου να τιμωρήσουν τους υποστηρικτές της Χαμάς και στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα ο ΝτεΣάντις δήλωσε ότι θα απελάσει τους αλλοδαπούς φοιτητές που θα εκφράσουν στήριξη προς την παλαιστινιακή οργάνωση.

«Αν βρίσκεστε εδώ με φοιτητική βίζα ως αλλοδαπός και στηρίζετε τη Χαμάς, θα ακυρώσω τη βίζα σας και θα σας στείλω σπίτι σας», υπογράμμισε.

Ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν τις διαφωνίες τους αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που οι ΗΠΑ είναι η χώρα που παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής βοήθειας προ το Κίεβο. Κάποιοι από τους υποψήφιους ζήτησαν να διακοπεί η βοήθεια αυτή.

«Η Ουκρανία δεν είναι υπόδειγμα δημοκρατίας», σχολίασε ο Ραμασουάμι, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο Ζελένσκι «ναζί».

«Ανίκανος»

Από την πλευρά του ο Τραμπ διοργάνωσε την ίδια ώρα του ντιμπέιτ προεκλογική συγκέντρωση σε πόλη της Φλόριντα 18 χιλιόμετρα από το Μαϊάμι. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να συγκεντρώνει το 58% της πρόθεσης ψήφου, παρά τις κατηγορίες που τον βαρύνουν σε τέσσερις υποθέσεις.

Ο πρώην πρόεδρος βασίζεται στην εκλογική βάση, η οποία σε μεγάλο βαθμό παραμένει πιστή σε αυτόν.

Περικυκλωμένος από μια θάλασσα με κόκκινα καπέλα που φώναζε «HΠΑ!», «ΗΠΑ!», ο επιχειρηματίας δεν αναφέρθηκε καθόλου στους αντιπάλους του για το χρίσμα των Ρεπουμπλιακανών και προτίμησε να επιτεθεί στον 80χρονο Μπάιντεν.

«Το πρόβλημά του δεν είναι η ηλικία του, στην οποία αναφέρονται συνεχώς. Το πρόβλημά του είναι ότι είναι εντελώς ανίκανος», εκτίμησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

