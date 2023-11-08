Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικάνων για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2024 θα αντιπαρατεθούν σήμερα για τρίτη φορά και πάλι χωρίς τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έτσι και αλλιώς είναι το φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Όπως έκανε και στα δύο προηγούμενα ντιμπέιτ, ο δισεκατομμυριούχος αποφάσισε να σνομπάρει και το τρίτο ντιμπέιτ που πραγματοποιείται στο Μαϊάμι, διότι, όπως δηλώνει, προηγείται με μεγάλη διαφορά των υπόλοιπων υποψηφίων για το χρίσμα.

Ωστόο, είναι αποφασισμένος να κλέψει και πάλι τις εντυπώσεις καθώς αποφάσισε να οργανώσει την ώρα του ντιμπέιτ προεκλογική συγκέντρωση σε μια πόλη κοντά στο Μαϊάμι, 18 χιλιόμετρα από το πλατό του NBC από όπου θα μεταδοθεί η τηλεμαχία των αντιπάλων του.

Παρά τις απαγγελίες κατηγοριών εναντίον του σε τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις ο Τραμπ συγκεντρώνει περίπου το 58% της πρόθεσης ψήφου και εξακολουθεί να στηρίζεται στη βάση των ψηφοφόρων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό πιστή σε αυτόν, παρά τις δικαστικές του περιπέτειες.

Το «αδιάφορο» ντιμπέιτ

Επί σκηνής θα είναι πέντε Ρεπουμπλικάνοι: τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα και για μία ακόμη φορά θα πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα που τους στοιχειώνει: πώς να υπάρξουν απέναντι στον πρώην πρόεδρο ο οποίος συγκεντρώνει όλη την προσοχή με τις δηλώσεις, τις προσβολές και τις δικαστικές του περιπέτειες;

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, που κάποτε θεωρούνταν η αποκάλυψη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, έχει δει τη δημοτικότητά του να καταβαραθρώνεται.

Πλέον ο Τραμπ προηγείται του ΝτεΣάντις με διαφορά 45 μονάδων, σύμφωνα με το RealClearPolitics.

Η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι κινείται γύρω στο 9%, με τις απόψεις της αναφορικά με την άμβλωση και τη διπλωματία να τραβούν την προσοχή στα προηγούμενα ντιμπέιτ.

Στο σημερινό ντιμπέιτ θα συμμετάσχει επίσης ο Βίβεκ Ραμασουάμι, ο νέος τενόρος της αμερικανικής δεξιάς, όπως και ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ και ο πρώην κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι Κρις Κρίστι, οι δύο μοναδικοί υποψήφιοι που έχουν επικρίνει ανοικτά τον Τραμπ.

Εξάλλου το Ρεπουμπλικανικό κόμμα επέλεξε να οργανώσει αυτό το ντιμπέιτ σε συνεργασία με τη συντηρητική, εβραϊκή ένωση Republican Jewish Coalition, ένας τρόπος να εκφράσει «την αμέριστη υποστήριξή του στο Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα», όπως εξήγησε η επικεφαλής του κόμματος Ρόνα ΜακΝτάνιελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

