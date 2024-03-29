Ο Terminator- Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανήρτησε φωτογραφία με τον βηματοδότη του

Μια πρώτη φωτογραφία, για να δείξει στους θαυμαστές του τη συσκευή του βηματοδότη που χρειάστηκε να τοποθετήσει, ανήρτησε ο ηθοποιός Arnold Schwarzenegger.

Τρεις μέρες νωρίτερα, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε τρίτη επέμβαση ανοιχτής καρδιάς – στην οποία μάλιστα του τοποθετήθηκε και βηματοδότης.

Ο διάσημος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, μιλώντας στο podcast του «Arnold's Pump Club», είπε με χιούμορ: «Την περασμένη Δευτέρα έκανα εγχείρηση για βηματοδότη και έγινα λίγο περισσότερο μηχανή», αναφερόμενος τους ρόλους του ως Terminator.

Στη φωτογραφία, τον βλέπουμε με το πουκάμισό του ανοιχτό, να μας δείχνει τη συσκευή, με ένα αυτοκόλλητο που γράφει, «κίνδυνος, υψηλή τάση», κάνοντας χιούμορ.

Στη λεζάντα του, εξέφρασε θερμά την ευγνωμοσύνη του στους θαυμαστές του για τα «ευγενικά μηνύματα» που του έστειλαν αφού αποκάλυψε πως χρειάστηκε να βάλει βηματοδότη.

«Ευχαριστώ!», έγραψε ο ηθοποιός.

«Έχω λάβει τόσα πολλά ευγενικά μηνύματα από όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι έχουν ρωτήσει εάν ο βηματοδότης μου θα προκαλέσει προβλήματα με τη σεζόν 2 του FUBAR. Όχι. Θα είμαι έτοιμος να κάνω τα γυρίσματα τον Απρίλιο και μπορείτε να το δείτε μόνο αν πραγματικά το θέλετε», είπε σε εύθυμο τόνο.

Σύμφωνα με την DailyMail, Ο Χολυγουντιανός σταρ μίλησε ανοιχτά για την πρόβλημα στην καρδιά του - είπε ότι γεννήθηκε με δίπτυχη αορτική βαλβίδα – κόντρα στην «αυστριακή ανατροφή του».

Μάλιστα είπε ότι έχει λάβει πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που γεννήθηκαν με την ίδια κατάσταση υγείας, οι οποίοι «πήραν κουράγιο και ελπίδα να αντιμετωπίσουν τα δικά τους αντίστοιχα προβλήματα.

«Θέλω να ξέρετε ότι τα πάω υπέροχα! Έκανα την εγχείρησή μου τη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή ήμουν ήδη σε μεγάλη περιβαλλοντική εκδήλωση με τη φίλη μου και συνάδελφό μου Τζέιν Φόντα… Παρεμπιπτόντως, όταν μιλάμε για άσκηση είναι το μόνο μαγικό χάπι που επιβραδύνει τη γήρανση, κοιτάξτε την Τζέιν. Είναι δέκα χρόνια μεγαλύτερη από εμένα, φέτος γίνεται 87!», πρόσθεσε με χιούμορ.



