Την αποκάλυψη ότι υποβλήθηκε σε τρίτη επέμβαση ανοιχτής καρδιάς – στην οποία μάλιστα του τοποθετήθηκε και βηματοδότης – έκανε ο «Εξολοθρευτής» Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger).

Ο διάσημος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, μιλώντας στο podcast του «Arnold's Pump Club», είπε με χιούμορ: «Την περασμένη Δευτέρα έκανα εγχείρηση για βηματοδότη και έγινα λίγο περισσότερο μηχανή», αναφερόμενος τους ρόλους του ως Terminator.

Arnold Schwarzenegger, 76, reveals he had a pacemaker fitted last week - following three open heart surgeries | Daily Mail Online https://t.co/gNik0uJltw — Andi 🌸🌸🌸 (@peachypuk) March 25, 2024

Σύμφωνα με την DailyMail, Ο Χολυγουντιανός σταρ μίλησε ανοιχτά για την πρόβλημα στην καρδιά του - είπε ότι γεννήθηκε με δίπτυχη αορτική βαλβίδα – κόντρα στην «αυστριακή ανατροφή του».

Μάλιστα είπε ότι έχει λάβει πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που γεννήθηκαν με την ίδια κατάσταση υγείας, οι οποίοι «πήραν κουράγιο και ελπίδα να αντιμετωπίσουν τα δικά τους αντίστοιχα προβλήματα.

«Θέλω να ξέρετε ότι τα πάω υπέροχα! Έκανα την εγχείρησή μου τη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή ήμουν ήδη σε μεγάλη περιβαλλοντική εκδήλωση με τη φίλη μου και συνάδελφό μου Τζέιν Φόντα… Παρεμπιπτόντως, όταν μιλάμε για άσκηση είναι το μόνο μαγικό χάπι που επιβραδύνει τη γήρανση, κοιτάξτε την Τζέιν. Είναι δέκα χρόνια μεγαλύτερη από εμένα, φέτος γίνεται 87!», πρόσθεσε με χιούμορ.



Πηγή: skai.gr

