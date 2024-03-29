Γνωστοποιήθηκε το όνομα του ένατου συλληφθέντος για το μακελειό στη Μόσχα. Ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hall οδηγήθηκε σε δικαστήριο της Μόσχας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Πρόκειται για τον Ναζριμάντ Λουτφολόι, ο οποίος, σύμφωνα με τους ανακριτές, συμμετείχε σε σχέδιο χρηματοδότησης των ένοπλων.

Σύμφωνα με το SHOT, ο ύποπτος είναι 24 ετών και κατάγεται από το χωριό Ντόγκιστον του Τατζικιστάν. Είναι άνεργος και ανύπαντρος. Όπως διευκρινίζει το RIA Novosti επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για 15 ημέρες. Ο λόγος ήταν «προκλητική και αυθάδης συμπεριφορά».

Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του ρωσικού αντιτρομοκρατικού νόμου.

Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»



Как сообщили «Медиазоне» в Басманном суде Москвы, фигуранта зовут Лутфуллои Назримад. В суд поступило ходатайство о его аресте.



Вчера о задержании Назримада сообщил глава СК Александр Бастрыкин. По его… pic.twitter.com/iMZTyyC0gd — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) March 29, 2024

Девятого подозреваемого по делу о теракте в Крокусе просят арестовать. Мужчину доставили в зал суда.



В суд поступили материалы на 24-летнего Назримада Лутфуллои. Ранее был судим, жены и детей нет. pic.twitter.com/IP5AZvXZfX — Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) March 29, 2024

В зал Басманного суда завели девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои



Ему жестко заломили руки. Следствие требует арестовать Лутфуллои. Вчера СК сообщал о задержании мужчины, который «участвовал в схеме финансирования террористов».



Видео: Медиазона pic.twitter.com/FEW68eeB1O — Медиазона (@mediazzzona) March 29, 2024

Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои — 2000 год рождения — завели в аквариум. Он так и остался стоять в той позе, в которой его вели силовики — согнувшись и опустив голову вниз.



«Медиазона» ведет онлайн: https://t.co/kE1ALBm8Il pic.twitter.com/ywUjDKZjei — Медиазона (@mediazzzona) March 29, 2024

Πηγή: skai.gr

