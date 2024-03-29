Γνωστοποιήθηκε το όνομα του ένατου συλληφθέντος για το μακελειό στη Μόσχα. Ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hall οδηγήθηκε σε δικαστήριο της Μόσχας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Πρόκειται για τον Ναζριμάντ Λουτφολόι, ο οποίος, σύμφωνα με τους ανακριτές, συμμετείχε σε σχέδιο χρηματοδότησης των ένοπλων.
Σύμφωνα με το SHOT, ο ύποπτος είναι 24 ετών και κατάγεται από το χωριό Ντόγκιστον του Τατζικιστάν. Είναι άνεργος και ανύπαντρος. Όπως διευκρινίζει το RIA Novosti επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για 15 ημέρες. Ο λόγος ήταν «προκλητική και αυθάδης συμπεριφορά».
Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του ρωσικού αντιτρομοκρατικού νόμου.
Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) March 29, 2024
Как сообщили «Медиазоне» в Басманном суде Москвы, фигуранта зовут Лутфуллои Назримад. В суд поступило ходатайство о его аресте.
Вчера о задержании Назримада сообщил глава СК Александр Бастрыкин. По его… pic.twitter.com/iMZTyyC0gd
Девятого подозреваемого по делу о теракте в Крокусе просят арестовать. Мужчину доставили в зал суда.— Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) March 29, 2024
В суд поступили материалы на 24-летнего Назримада Лутфуллои. Ранее был судим, жены и детей нет. pic.twitter.com/IP5AZvXZfX
В зал Басманного суда завели девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои— Медиазона (@mediazzzona) March 29, 2024
Ему жестко заломили руки. Следствие требует арестовать Лутфуллои. Вчера СК сообщал о задержании мужчины, который «участвовал в схеме финансирования террористов».
Видео: Медиазона pic.twitter.com/FEW68eeB1O
Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои — 2000 год рождения — завели в аквариум. Он так и остался стоять в той позе, в которой его вели силовики — согнувшись и опустив голову вниз.— Медиазона (@mediazzzona) March 29, 2024
«Медиазона» ведет онлайн: https://t.co/kE1ALBm8Il pic.twitter.com/ywUjDKZjei
- Εκεχειρία στη Γάζα: «Ναι» από το Ισραήλ στις συνομιλίες - Ο Νετανιάχου στέλνει αντιπροσωπείες σε Κάιρο και Ντόχα
- Η Βαρσοβία προειδοποιεί: Η Ευρώπη βρίσκεται σε προπολεμική περίοδο, δεν είναι προετοιμασμένη για νίκη του Πούτιν
- «Ξένος πράκτορας» η 74χρονη «βασίλισσα» της ποπ Άλα Πουγκατσόβα - Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.