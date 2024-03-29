Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να στείλει ισραηλινές αντιπροσωπείες στην Αίγυπτο και το Κατάρ, όπου διαπραγματευτές προσπαθούν να πετύχουν την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων ως μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας , ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είχε συνομιλίες με τους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών Σιν Μπετ και Μοσάντ και «ενέκρινε ότι οι αντιπροσωπείες που θα τις εκπροσωπήσουν θα μεταβούν μέσα στις επόμενες ημέρες στη Ντόχα και στο Κάιρο», έχοντας την εντολή να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της πυκνοκατοικημένης Λωρίδας της Γάζας και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 32.000 Παλαιστινίους καθώς μαίνεται ο πόλεμος με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Χιλιάδες ακόμα άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται θαμμένοι στα χαλάσματα, ενώ πάνω από το 80% των 2,3 εκατ. κατοίκων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με πολλούς εξ αυτών να κινδυνεύουν με λιμό.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 253 ομήρους, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.