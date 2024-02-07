Ο πρίγκιπας Χάρι έχει πάρει ήδη το δρόμο της επιστροφής προς το Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, αφότου παρέμεινε μόλις 24 ώρες στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και μετέβη εσπευσμένα μετά την είδηση πως ο βασιλιάς Κάρόλος έχει διαγνωστεί με καρκίνο.

Χαμογελαστός, ο 39χρονος Δούκας του Σάσεξ επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Χίθροου του Λονδίνου το απόγευμα της Τετάρτης και αναχώρησε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος για την Αμερική.

Ο Χάρι προσγειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι χθες Τρίτη στο Λονδίνο. Στη συνέχεια είχε μια συνάντηση με τον πατέρα του για μόλις 45 λεπτά. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία συνάντηση με τον αδερφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ όπως αρκετοί θα περίμεναν.

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, ο Χάρι πέρασε το βράδυ του σε ξενοδοχείο μετά τη σύντομη συνάντησή του με τον πατέρα του, παρόλο που είχε πληθώρα βασιλικών κατοικιών στη διάθεσή του.

Η σύντομη συνάντηση που είχε χθες με τον πατέρα του, χωρίς τη Δούκισσα του Σάσεξ και τα παιδιά τους, έκανε πολλούς να αναπτερώσουν τις ελπίδες τους ότι θα υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσα στην οικογένεια, ειδικά σε αυτή την δύσκολη στιγμή.

