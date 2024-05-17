Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν πολυεθνική ανθρωπιστική βοήθεια για τους εξαθλιωμένους, εναπομείναντες κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας άρχισαν να φτάνουν από το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω της πλωτής προβλήτας που κατασκευάστηκε στις ακτές της Γάζας, η οποία δεν διαθέτει αρκετά βαθύ λιμάνι για μεγάλα εμπορικά πλοία.

Περίπου 90 φορτηγά θα παραδίδουν αρχικά βοήθεια κάθε ημέρα μέσω της αποβάθρας αυτής. Αργότερα ο αριθμός τους μπορεί να φτάσει τα 150.

Ωστόσο, ΜΚΟ καταγγέλλουν ότι οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες στην Λωρίδα της Γάζας, που είναι σχεδόν αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, διεξάγονται με πολλές δυσκολίες και εμπόδια.

Το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, που έκλεισε για κάποιες ημέρες στις αρχές Μαΐου έπειτα από επίθεση με ρουκέτες, επισήμως επαναλειτουργεί, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν εκεί τη βοήθεια που φτάνει μέσω του Ισραήλ λόγω της έλλειψης καυσίμων και των συγκρούσεων που μαίνονται στην περιοχή.

Πολλές οργανώσεις επικρίνουν εξάλλου τις ισραηλινές αρχές επειδή απορρίπτουν τα αιτήματά τους να τους επιτρέψουν την πρόσβαση σε κάποιες περιοχές ή δεν απαντούν καθόλου.

Έποικοι στη Δυτική όχθη πυρπόλησαν φορτηγό

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεκάδες έποικοι» πυρπόλησαν χθες βράσυ ένα φορτηγό στην κατεχόμενη Δυτική Όθχη και τραυμάτισαν τον οδηγό του, επειδή πίστεψαν ότι μετέφερε βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, τραυμάτισαν και Ισραηλινούς στρατιώτες που επενέβησαν για να χωρίσουν τους Ισραηλινούς πολίτες και τον οδηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Κοχάβ Χασαχάρ, έναν εβραϊκό οικισμό στην περιοχή της Μπενιαμίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δυτικής Όχθης, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά των συνόρων με την Ιορδανία.

Τη Δευτέρα δεκάδες άνθρωποι – σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μέλη ακραίας οργάνωσης που είναι αντίθετη στην παροχή βοήθειας στη Γάζα—εμπόδισαν φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και την κατέστρεψαν. Το φορτηγά αυτά βρίσκονταν μέσα στο Ισραήλ, λίγο μετά το σημείο διέλευσης Ταρκουμίγια με τη Δυτική Όχθη και κοντά στο ισραηλινό χωριό Σεκέφ.

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να παρακολουθούν με απάθεια την καταστροφή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Νέα βοήθεια από την ΕΕ

Νέα αποστολή βοήθειας από την Κύπρο στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου και της νεόδμητης προβλήτας των ΗΠΑ πραγματοποιείται σήμερα, μεταφέροντας προμήθειες της ΕΕ αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κομισιόν

Μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, η Ρουμανία στέλνει πάνω από 88.000 κουτιά με τρόφιμα σε Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη. Επίσης, κόμβος εφοδιαστικής της ΕΕ στην Κύπρο έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει στη διαχείριση της περαιτέρω ροής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ο θαλάσσιος διάδρομος είναι συμπληρωματικός και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες χερσαίες οδούς προς τη Γάζα, όπως μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Ράφα. Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να παραχωρήσει διαρκή πρόσβαση χρησιμοποιώντας νέες διαδρομές, όπως μέσω του Ερέζ και μέσω της χρήσης του λιμανιού στο Ασντόντ.

Αυτή η πρώτη αποστολή της ΕΕ που χρησιμοποιεί την προβλήτα κατασκευής των ΗΠΑ ακολουθεί την κοινή ανακοίνωση που έγινε στις 8 Μαρτίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ εκφράζοντας την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν διάδρομο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα δια θαλάσσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

