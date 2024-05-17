Η Φυλή, και γενικότερα η Δυτική Αττική, «αλλάζει πρόσωπο». Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει την έναρξη του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής.



Ο διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής. Η συνολική έκταση που προορίζεται για παραχώρηση είναι περίπου 412.000 τ.μ.



Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics, που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει ριζικά την περιοχή της Δυτικής Αττικής, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας.



Στις προβλεπόμενες χρήσεις γης του ακινήτου περιλαμβάνεται και η ειδική χρήση των τουριστικών καταλυμάτων – ξενοδοχείων, για την ορθή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.



Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντιστοιχεί σε 35 έτη κατ’ ελάχιστο. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και της παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.



Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ωρίμασε, και ολοκλήρωσε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την παραχώρηση του ακινήτου στο επενδυτικό σχήμα που θα επιλεγεί.



Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη φάση αφορά την ολοκλήρωση ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους και την υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.



Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Ένα εμβληματικό έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, χάρη στην ταχύτατη ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ. Το Επιχειρηματικό Πάρκο στη Φυλή αποτελεί ένα έργο που θα αναπτυχθεί με βιώσιμους όρους για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και θα αποτελέσει το όχημα για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο logistics. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει να υλοποιεί έργα αιχμής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, δήλωσε: «Η εκκίνηση του διαγωνισμού για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κλάδο των logistics στην Ελλάδα. H χώρα μας θα αποκτήσει ένα σύγχρονο, καινοτόμο και πράσινο Επιχειρηματικό Πάρκο, που θα αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αττικής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με την υλοποίηση του Πάρκου στη Φυλή και, σε συνδυασμό με το έργο στο στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονική, η Ελλάδα θα εδραιωθεί ως κόμβος εφοδιαστικής αλυσίδας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ποιοτικότερες και ανταγωνιστικότερες μεταφορικές υπηρεσίες».

Πηγή: skai.gr

