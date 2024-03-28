Ολοκληρώνεται η προετοιμασία, στο Κολοσσαίο της Ρώμης, για την «Οδό του Σταυρού», την Via Crucis της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών, η οποία συμβολίζει την πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φραγκίσκος αναμένεται να χοροστατήσει στη θρησκευτική τελετή, παρά τη βρογχίτιδα που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες και τα προβλήματα στο βάδισμα, λόγω των οποίων, μερικές φορές χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Την τελετή αναμένεται να παρακολουθήσουν δεκάδες χιλιάδες πιστοί απ' όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, τους «στοχασμούς» για τις δεκατέσσερις «στάσεις» του Ιησού έγραψε, φέτος, ο ίδιος ο ποντίφικας. Ο τίτλος τους είναι «σε προσευχή με τον Ιησού» και αναμένεται να είναι βαθιά θρησκευτικού χαρακτήρα και λιγότερο συνδεδεμένες με την επικαιρότητα, σε σύγκριση με το παρελθόν.

Από το Βατικανό υπογραμμίζεται ότι «στο επίκεντρο των στοχασμών αυτών πρόκειται να βρεθεί ο Ιησούς», ο οποίος «πορεύεται την οδό του σταυρού, με όλους εμάς στο πλευρό του». Θεωρείται βέβαιο, πάντως, ότι θα υπάρξει σαφής αναφορά στο μεγάλο, πανανθρώπινο θέμα του πνευματικο

