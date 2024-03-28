Το Κρεμλίνο καλεί τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής Telegram να είναι πιο προσεκτικός μετά την επίθεση

Το Κρεμλίνο κάλεσε τον ιδιοκτήτη της Telegram, Πάβελ Ντούροφ, να είναι περισσότερο προσεκτικός καθώς η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη στρατολόγηση των ενόπλων που επιτέθηκαν εναντίον του συναυλιακού χώρου έξω από τη Μόσχα.

Η εφαρμογή Telegram, η οποία εδρεύει στο Ντουμπάι, ιδρύθηκε από τον Ντούροφ, ο οποίος εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2014 αφού έχασε τον έλεγχο της προηγούμενης εταιρείας του.

Ο 39χρονος Ντούροφ, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Ρωσία, ζει στο Ντουμπάι και έχει διπλή υπηκοότητα - των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας - σύμφωνα με την Telegram.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Life ότι δεν υπάρχουν σχέδια αποκλεισμού της εφαρμογής, η οποία είναι σημαντικός διακινητής ειδήσεων στη Ρωσία και ανά τον κόσμο, αλλά ότι ο Ντούροφ θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.

"Θα περιμέναμε μεγαλύτερη προσοχή από τον Πάβελ Ντούροφ, γιατί αυτή η μοναδική και εξαιρετική πηγή, από τεχνολογικής πλευράς, η οποία έχει αναπτυχθεί, στην πραγματικότητα, ενώπιον της δικής μας γενιάς, γίνεται όλο και περισσότερο εργαλείο στα χέρια τρομοκρατών, χρησιμοποιείται για τρομοκρατικούς σκοπούς", είπε ο Πεσκόφ.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι οι δράστες είχαν στρατολογηθεί μέσω ενός ριζοσπαστικού δικτύου στο Telegram που ανήκει στην οργάνωση "Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν" (ISIS-K).

Ο Ντουρόφ εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσία 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.