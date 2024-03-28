Το Κρεμλίνο καλεί τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής Telegram να είναι πιο προσεκτικός μετά την επίθεση

Το Κρεμλίνο κάλεσε τον ιδιοκτήτη της Telegram, Πάβελ Ντούροφ, να είναι περισσότερο προσεκτικός καθώς η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη στρατολόγηση των ενόπλων που επιτέθηκαν εναντίον του συναυλιακού χώρου έξω από τη Μόσχα.
Η εφαρμογή Telegram, η οποία εδρεύει στο Ντουμπάι, ιδρύθηκε από τον Ντούροφ, ο οποίος εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2014 αφού έχασε τον έλεγχο της προηγούμενης εταιρείας του.
Ο 39χρονος Ντούροφ, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Ρωσία, ζει στο Ντουμπάι και έχει διπλή υπηκοότητα - των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας - σύμφωνα με την Telegram.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Life ότι δεν υπάρχουν σχέδια αποκλεισμού της εφαρμογής, η οποία είναι σημαντικός διακινητής ειδήσεων στη Ρωσία και ανά τον κόσμο, αλλά ότι ο Ντούροφ θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
"Θα περιμέναμε μεγαλύτερη προσοχή από τον Πάβελ Ντούροφ, γιατί αυτή η μοναδική και εξαιρετική πηγή, από τεχνολογικής πλευράς, η οποία έχει αναπτυχθεί, στην πραγματικότητα, ενώπιον της δικής μας γενιάς, γίνεται όλο και περισσότερο εργαλείο στα χέρια τρομοκρατών, χρησιμοποιείται για τρομοκρατικούς σκοπούς", είπε ο Πεσκόφ.
Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι οι δράστες είχαν στρατολογηθεί μέσω ενός ριζοσπαστικού δικτύου στο Telegram που ανήκει στην οργάνωση "Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν" (ISIS-K).
Ο Ντουρόφ εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσία 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.