Ο πάπας Φραγκίσκος προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Μόσχας

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μετά από την προσευχή «'Ανζτελους», αφιερωμένη στην Παρθένο, τόνισε ότι «προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της άνανδρης τρομοκρατικής επίθεσης της Μόσχας» και ζήτησε από τον Κύριο «να μπορέσουν να μετανοήσουν οι καρδιές όσων θέτουν σε εφαρμογή και οργανώνουν απάνθρωπες πράξεις σαν και αυτές, οι οποίες προσβάλλουν τον Θέο».

Ο ποντίφικας υπενθύμισε την εντολή του Κυρίου «ου φονεύσεις».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ζήτησε από όλους τους πιστούς να προσευχηθούν και τόνισε ότι «πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων βρίσκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εξαιτίας της εντατικοποίησης των επιθέσεων».

«Σας παρακαλώ, ας μην ξεχάσουμε τη μαρτυρική Ουκρανία. Οι επιθέσεις κατά των υποδομών της χώρας, όχι μόνον προκαλούν νεκρούς και πόνο, αλλά συνεπιφέρουν και κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτερης ανθρωπιστικής τραγωδίας», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο πάπας Φραγκίσκος, μετά από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του Ευαγγελίου, κατά τη σημερινή λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, δεν διάβασε, όμως, την καθιερωμένη ομιλία του, λόγω κόπωσης που μπορεί να οφείλεται στην ίωση η οποία τον ταλαιπώρησε τις περασμένες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

