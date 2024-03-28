Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 7.000 επλήγησαν από τον κυκλώνα Γκάμαν, ο οποίος έπληξε χθες, Τετάρτη, στο βόρειο άκρο της Μαδαγασκάρης, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (BNGRC).

Έξι άνθρωποι πνίγηκαν, ενώ 5 έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση σπιτιών ή την πτώση δέντρων, διευκρίνισαν οι αρχές. Σε προηγούμενο απολογισμό που είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές οι νεκροί ανέρχονταν σε 6 και οι πληγέντες σε 2.600.

Tropical Cyclone #GAMANE made landfall in Ampisikinana, Vohémar #Madagascar today at 05:45 AM local time. Red alert remains for Diana and SAVA regions, and yellow Alert for AMBATOSOA and ANALANJIROFO. @MadaRedCross volunteers are on the frontline, supporting local authorities. pic.twitter.com/YS0o37hOIx — IFRC Africa (@IFRCAfrica) March 27, 2024

Πάνω από 1.200 καλύβες έχουν πλημμυρίσει.

Πλάνα που μεταδόθηκαν δείχνουν ποτάμια νερού σε χωριά, ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο νερό μέχρι τη μέση να σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να μπορέσουν να βγάλουν άλλους χωρικούς από τα σπίτια τους.

Δρόμοι και γέφυρες έχουν πλημμυρίσει και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Ο Γκάμαν άλλαξε χθες το βράδυ κατηγορία και χαρακτηρίστηκε ισχυρή τροπική καταιγίδα, ενώ αναμένεται να ολοκληρώσει το πέρασμά του από τη νήσο στον Ινδικό Ωκεανό απόψε, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του κυκλώνα είναι ότι η πορεία του δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Έως και 12 ώρες προτού να φτάσει στη στεριά, οι προβλέψεις έλεγαν ότι απλά θα περνούσε από τη νήσο. Επίσης αυτός εμφανίστηκε να εμμένει ιδιαίτερα σε μέρη από τα οποία περνά, λόγω της αργής ταχύτητας μετακίνησής του, και η καταστροφική του δράση εστιάζεται ως εκ τούτου σε συγκεκριμένα μέρη.

Ο κυκλώνας αυτός "αναμενόταν να περάσει από την βορειοανατολική ακτή της Μαδαγασκάρης, αλλά πρόκειται για φυσικό φαινόμενο και υπήρξε αλλαγή πορείας", διευκρίνισε στο AFP ο γενικός διευθυντής της BNGRC Ελάκ Αντριακάτζα.

«Σπάνια έχουμε έναν κυκλώνα όπως αυτός. Δεν μετακινείται σχεδόν καθόλου. Όταν σταματά σε ένα μέρος, καταστρέφει όλες τις υποδομές. Και αυτό προκαλεί σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό. Και σημαντικές πλημμύρες», καθώς η βροχή αναμειγνύεται με τον άνεμο, πρόσθεσε.

Γύρω στις δέκα τροπικές καταιγίδες ή κυκλώνες περνούν κάθε χρόνο από το νοτιοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού κατά τη διάρκεια της εποχής των κυκλώνων, η οποία διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

