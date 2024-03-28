Άγρια επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στο Λονδίνο - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη (Βίντεο)

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει τον επιβάτη ενός τρένου να δέχεται πολλαπλές μαχαιριές από άγνωστο μέσα σε τρένο στο Λονδίνο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο επιβάτης δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα ενώ το τρένο μόλις είχε αναχωρήσει από το σιδηροδρομικό σταθμό Shortlands, προς το Beckenham Junction.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κάποιον με σκούρα ρούχα, μάσκα στο πρόσωπο και ένα μπουφάν με κουκούλα να κρατά μια μεγάλη λεπίδα στο χέρι και να επιτίθεται με μανία σε έναν άλλο επιβάτη.

Κάποιος από τους επιβάτες στο βαγόνι ακούγεται να φωνάζει εκείνη την στιγμή «γαμ@@@ σταμάτα τώρα» πριν καλέσει το αστυνομία.

Άλλοι επιβαίνοντες ακούγονται να καλούν την αστυνομία και να εκλιπαρούν τον δράστη να σταματήσει την επίθεσή του.

Η επίθεση έγινε κοντά σε μια από τις πόρτες εξόδου της αμαξοστοιχίας. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος περίμενε στο Beckenham Junction, είπε στην Independent: «Υπήρχε λίγο αίμα και κάτι που έμοιαζε με ένα πεταμένο σακάκι και μια πλαστική σακούλα για ψώνια».

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση να προσέλθουν μάρτυρες και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο Steve White, διευθύνων σύμβουλος της Southeastern Railway, είπε ότι πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή επίθεση», προσθέτοντας: «Στηρίζουμε την αστυνομία στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Οι ερευνητές κάνουν έκκληση να παρουσιαστούν μάρτυρες».

Πηγή: skai.gr

