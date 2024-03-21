: Ο πάπας Φραγκίσκος καθαίρεσε πρώην επίσκοπο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πάπας Φραγκίσκος καθαίρεσε σήμερα έναν βέλγο πρώην επίσκοπο, ο οποίος είχε παραδεχθεί πριν από 14 χρόνια ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δύο ανιψιούς του.

Ο Ροζέρ Βανχέλουε, 87 ετών σήμερα, ήταν επίσκοπος Μπριζ από το 1985 μέχρι το 2010 όταν παραιτήθηκε μετά τον σάλο που προκάλεσε η παραδοχή του ότι επί 13 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά έναν ανιψιό του.

Έναν χρόνο αργότερα, αποκάλυψε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και δεύτερο ανιψιό του, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του παιδόφιλο.

Βέλγοι εισαγγελείς εξήγησαν τότε πως δεν ήταν δυνατόν να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του Βανχέλουε, αφού τα αδικήματα είχαν παραγραφεί.

Ωστόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης προέτρεψε το Βατικανό να του επιβάλει αυστηρή ποινή.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο Βέλγιο ανακοίνωσε σήμερα ότι Βανχέλουε καθαιρέθηκε με απόφαση του πάπα Φραγκίσκου. Διευκρίνισε πως ο 87χρονος θα παραμείνει στο αβαείο, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια απομονωμένος.

Ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο εξέφρασε την ικανοποίησή του, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση είχε προτρέψει το Βατικανό να ενεργήσει γρήγορα.

«Είναι σωστή απόφαση. Καθυστέρησε, αλλά ήταν απαραίτητη για τα θύματα που ζητούσαν δικαίωση», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Τα τελευταία χρόνια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συγκλονίζεται από σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης με πρωταγωνιστές ιερείς σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Επικριτές του πάπα Φραγκίσκου καταλογίζουν στον ποντίφικα ότι δεν έκανε αρκετά για να εκδιώξει τους δράστες από τους κόλπους της Εκκλησίας και να βοηθήσει τα θύματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.