Ο Χιου Τζάκμαν και η βραβευμένη με Emmy Τζόντι Κόμερ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία «The Death Of Robin Hood» για μια πιο σκοτεινή επανεκτέλεση της κλασικής ιστορίας του Ρομπέν των Δασών.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μίχαελ Σαρνόσκι η νέα παραγωγή θα ακολουθήσει τον πρωταγωνιστή «να παλεύει με το εγκληματικό του παρελθόν. Ένας μοναχικός, πληγωμένος και βαριά τραυματισμένος Ρομπέν των Δασών που παλεύει με τις συνέπειες των πράξεών του και συναντά μία μυστηριώδη γυναίκα η οποία του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία». «Ήταν μια απίστευτη ευκαιρία να επανεφεύρουμε και να ανανεώσουμε με φρέσκο τρόπο την ιστορία που όλοι γνωρίζουμε για τον Ρομπέν των Δασών», ανέφερε ο Μίχαελ Σαρνόσκι σε δήλωσή του. «Η εξασφάλιση του τέλειου καστ για να μετατραπεί το σενάριο σε μια ιστορία στη μεγάλη οθόνη ήταν απαραίτητη. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος και να εμπιστευτώ τον Χιου και την Τζόντι για να ζωντανέψουν αυτή την ιστορία με έναν ισχυρό και ουσιαστικό τρόπο», συμπλήρωσε.

Ο Άαρον Ράιντερ και ο Άντριου Σουέτ θα είναι μεταξύ των παραγωγών μέσω της Ryder Picture Company μαζί με την Lyrical Media.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή του «The Death of Robin Hood» αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025.

Πηγή: skai.gr

