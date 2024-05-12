Οι σκληρές αλήθειες βγαίνουν στο φως και οι ήρωες ζητούν συγχώρεση. Αρκεί όμως μία συγγνώμη για να κλείσουν οι πληγές που παραμένουν ανοιχτές; Η οικογένεια των Πανθέων δέχεται ακόμα ένα τραγικό πλήγμα και οι ανατροπές συνεχίζονται αδιάκοπα, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος διαβεβαιώνει τη Χρυσοστόμη πως η απόφαση να φύγει με τη Μάρμω έχει ληφθεί και δεν πρόκειται τίποτα να τους αλλάξει τα σχέδια, όμως δεν γνωρίζει ότι την ίδια στιγμή η μητέρα του, Δέσποινα μεταφέρεται ετοιμοθάνατη στην κλινική.





Ο Ανδρέας θα κάνει τα πάντα για να σώσει τη Δέσποινα, όμως είναι πια αργά. Η Δέσποινα προλαβαίνει να αποχαιρετίσει τον αδελφό της και να ζητήσει συγχώρεση για ό,τι έκανε ο Κίτσος με τη Μάρμω…

Και ενώ όλοι θα συγκλονιστούν με την τραγική κατάληξη της Δέσποινας, ο Στάθης θα συνεχίσει να δείχνει το σκληρό του πρόσωπο, επιμένοντας πως το «γκαλά» που έχει οργανώσει με τον Βαλλίδη δεν θα ακυρωθεί.

Παράλληλα, ο Μαρμάρης βρίσκει ένα γράμμα από τη μητέρα του που τον ενημερώνει πως φεύγει και του ζητάει να την ξεχάσει γιατί δεν μπορεί να κουβαλάει το βάρος αυτών που έμαθε για εκείνον από την Πέλλα…

Η Λαμπρινή βοηθάει τη Ματούλα να αποδράσει από το νησί και η Νίνα ζητάει από τον Λουκά να μείνει μακριά της. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ξημερώνει η 28η Οκτωβρίου…

