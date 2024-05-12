Πλημμύρες στο Αφγανιστάν: Στους 315 οι νεκροί - Πάνω από 1.600 οι τραυματίες

Το υπουργείο Προσφύγων του Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας έφτασε τους 315, ενώ περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Χ επικαλέστηκε τα στοιχεία από το περιφερειακό του γραφείο στην επαρχία Μπαγλάν.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες είναι 153, όμως αναμένει πως θα αυξηθεί.

Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και ζώα εκτροφής πεθάνει, σημείωσε το υπουργείο Προσφύγων. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επισημάνει ότι υγειονομικές δομές και βασικές υποδομές, όπως το σύστημα υδροδότησης, έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Χθες Σάββατο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσε ότι οι ξαφνικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων μόνο στην επαρχία Μπαγλάν.

Η φετινή άνοιξη ήταν ιδιαίτερα βροχερή στο Αφγανιστάν, με πλημμύρες να έχουν πλήξει και άλλες επαρχίες της χώρας, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα είναι η επαρχία Γκορ στα δυτικά και η Μπανταχσάν στα βορειοανατολικά.

Το Αφγανιστάν είναι ευάλωτο στις φυσικές καταστροφές και θεωρείται από τον ΟΗΕ μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

