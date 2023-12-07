Νέες απειλές εκσφενδόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον της Βηρυτού, την οποία προειδοποίησε ότι θα μετατραπεί «σε Γάζα» εάν η Χεζμπολάχ κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε έναν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν εμπλακεί σε συνεχείς ανταλλαγές πυρών στα νότια σύνορα του Λιβάνου.

Εάν επιχειρήσει η Χεζμπολάχ να κλιμακώσει της επιθέσεις της με τη μορφή ενός ολοκληρωτικού πολέμου «θα μετατρέψει από μόνη της τη Βηρυτό και τον Νότιο Λίβανο, όχι πολύ μακριά από εδώ, σε Γάζα και Χαν Γιουνίς», διαμήνυσε ο Νετανιάχου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε τη νίκη», είπε στη διάρκεια συνάντησής του με εφέδρους σε βάση του βόρειου Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.