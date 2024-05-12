«Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες!», ευχήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.«Η δική μας στήριξη είναι διαρκής και έμπρακτη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας την εκ νέου αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες και την αύξηση του επιδόματος γέννησης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιστολική ψήφο, συστήνοντας στους ψηφοφόρους προσοχή καθώς «η συλλογή των επιστολικών ψήφων ολοκληρώνεται στις 5 το απόγευμα την παραμονή των εκλογών, δηλαδή το Σάββατο 8 Ιουνίου».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Να ευχηθώ και από εδώ σε όλους σας Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα την προηγούμενη εβδομάδα από την ανασκόπηση, αλλά επιστρέφουμε σήμερα δυναμικά. Ελπίζω να κάνατε κι εσείς ένα διάλειμμα τις μέρες του Πάσχα, και να περάσατε πολύ όμορφα!

Όπως όμορφα ελπίζω να περάσουν αυτήν τη μέρα όλες οι μητέρες, αφού σήμερα γιορτάζουν! Αξίζουν βέβαια την αναγνώριση, την ευγνωμοσύνη για όσα κάνουν και τον θαυμασμό μας κάθε μέρα, όχι μόνο την Ημέρα της Μητέρας. Σήμερα όμως είναι μία αφορμή, μία υπενθύμιση να τους το εκφράσουμε. Και μία αφορμή για εμένα να σας πω ότι η δική μας στήριξη στις μητέρες είναι διαρκής και έμπρακτη. Μερικά μόνο παραδείγματα από τη δεύτερη θητεία μας, είναι η εκ νέου αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά (αφού έχουμε ήδη αυξήσει κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί στην πρώτη θητεία μας), η επέκταση του επιδόματος μητρότητας, από 4 σε 9 μήνες για ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, και η αύξηση του επιδόματος γέννησης που θεσπίσαμε στην πρώτη θητεία μας, από €2.000 για κάθε παιδί σε €2.400 έως €3.500, αναλόγως του αριθμού των παιδιών. Θα μπορούσα να γράψω πολλά ακόμη που έγιναν τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά θα αρκεστώ σε αυτά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες!

Πάμε τώρα να δούμε ένα ένα τα θέματα της σημερινής εβδομαδιαίας ανασκόπησης. Και θα ξεκινήσω με την επιστολική ψήφο, καθώς έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για την εξόχως σημαντική -τόσο από ευρωπαϊκή όσο και από εθνική σκοπιά -κάλπη της 9ης Ιουνίου.

Από την περασμένη Πέμπτη ξεκίνησε η αποστολή των φακέλων με το εκλογικό υλικό σε όσους συμπολίτες μας έχουν γραφτεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών -και είναι πολλοί, παραπάνω από 200.000, για την ακρίβεια 202.556 ψηφοφόροι, κάτοικοι Ελλάδας και άλλων 127 χωρών! Την αποστολή των φακέλων έχουν αναλάβει η υπηρεσία ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ και μία ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών, για να τους παραδώσουν στη διεύθυνση που δηλώθηκε. Ήδη πολλοί από εσάς θα έχετε λάβει την σχετική ειδοποίηση με sms ή email και αρκετοί και τον φάκελο με τα ψηφοδέλτια.

Επειδή για τη χώρα μας είναι κάτι καινούργιο, στον φάκελο βρίσκεται -εκτός από τα ψηφοδέλτια- και έντυπο με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως. Προσοχή: αφού ψηφίσετε πρέπει να επιστρέψετε τον φάκελο εγκαίρως, γιατί η συλλογή των επιστολικών ψήφων ολοκληρώνεται στις 5 το απόγευμα την παραμονή των εκλογών, δηλαδή το Σάββατο 8 Ιουνίου. Θα συγκεντρωθούν σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο, και την ημέρα των Ευρωεκλογών οι φάκελοι ψηφοφορίας θα μπουν από την εφορευτική επιτροπή σε ειδική κάλπη, η οποία θα ανοίξει μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι απολύτως διασφαλισμένο και εγγυημένο το αδιάβλητο της διαδικασίας από ανώτατους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, οι οποίοι θα εποπτεύουν το άνοιγμα, τη διαλογή και την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων.

Πάμε τώρα στην ειδική 24ωρη τηλεφωνική γραμμή για την προστασία των ανηλίκων που υλοποιείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για τη γραμμή 10201 που ενεργοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία και έχει στόχο να συμβάλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς έχει αποκτήσει ανησυχητικές διαστάσεις. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο και ευάλωτο. Γι’ αυτό και η νέα τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί συνεχώς, όλο το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα, σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, μέσω του 10201, εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες, θα κινητοποιεί άμεσα τις υπηρεσίες ανάλογα με την ανάγκη, αλλά θα παρέχει και συμβουλές σε παιδιά και γονείς. Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και ένα ειδικό application για κινητά τηλέφωνα, μέσω του οποίου θα μπορούν οι ανήλικοι να καταγγείλουν περιστατικά και να ζητήσουν βοήθεια. Θα σας γράψω γι’ αυτό όταν το έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι προσπάθειές μας συνεχίζονται.

Και η επόμενη δράση για την οποία θέλω να σας πω αφορά επίσης παιδιά, είναι όμως πιο ευχάριστη. Πρόκειται για τα δύο προγράμματα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2024 που υλοποιούν η ΔΥΠΑ και ο ΕΦΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ. Μέσω των προγραμμάτων αυτών λοιπόν χορηγούνται voucher για συνολικά 106.000 παιδιά 6 έως 16 ετών (τα 70.000 εξ αυτών χορηγούνται από τη ΔΥΠΑ και τα 36.000 από τον ΕΦΚΑ), και έτσι τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν 15νθημερες διακοπές με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες -από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 ημέρες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (στην πύλη gov.gr) λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, οπότε αν ενδιαφέρεστε, σπεύσατε!

Έρχομαι στον χώρο της υγείας. Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές γι’ αυτό, αλλά σήμερα είναι σημαντικό να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα ξεκίνησε η αποστολή των SMS στις νέες δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού «Φώφη Γεννηματά». Οι νέες ηλικιακές ομάδες είναι γυναίκες 45-49 και 70-74 ετών, δηλαδή σχεδόν 567.000 γυναίκες, ενώ το πρόγραμμα συνολικά αφορά 1,4 εκατομμύρια γυναίκες. Όσες δεν έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, για να κλείσετε το ραντεβού σας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Να θυμίσω ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 300.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με συμπτώματα πάνω από 20.000 γυναίκες, κάτι που δίνει πολύ μεγάλες πιθανότητες για την πλήρη ίασή τους. Αν λάβετε μήνυμα λοιπόν, μην το αγνοήσετε!

Μένω στον χώρο της υγείας για να θυμίσω ότι πλέον υπάρχει και η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τον προγραμματισμό ραντεβού για δωρεάν Αιματολογικές Εξετάσεις στις Δημόσιες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δηλαδή μπορείτε να επισκεφτείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.finddoctors.gov.gr, και να αναζητήσετε και να επιλέξετε την κατάλληλη δομή και την ημερομηνία που σας εξυπηρετεί στην περιοχή σας. Έτσι, και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται χωρίς αναμονή και ταλαιπωρία και οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας θα μπορούν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.

Επόμενο θέμα είναι τα νέα, πιο ευνοϊκά μέτρα για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση κατοίκων (ιδιοκτητών και ενοικιαστών) των περιοχών που έχουν πληγεί από τις ακραίες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 -συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια και στην Ανατολική Αττική. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα μέτρα;

Πρώτον, η επιδότηση για κτίρια κατάλληλα προς χρήση που πλημμύρισαν διευρύνεται χρονικά για επιπλέον 6 μήνες και φτάνει τους 12 μήνες -κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Για τις περιπτώσεις των άλλων κατηγοριών κτιρίων, δηλαδή όσων χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και «κόκκινα» ισχύει από την πρώτη στιγμή η επιδότηση για δύο χρόνια. Δεύτερον, επισπεύδεται η χορήγηση της επιδότησης προσωρινής στέγασης του δευτέρου τριμήνου, και δίνονται σημαντικές διευκολύνσεις στους δικαιούχους για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Για να έχετε μια εικόνα πώς προχωράει αυτό το πρόγραμμα, μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 1,65 εκ. ευρώ σε 1.490 οικογένειες ως επιδότηση του πρώτου τριμήνου, δηλαδή σε 9 στους 10 δικαιούχους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα αιτήσεις και δικαιολογητικά. Φυσικά η εξέταση των δηλώσεων και οι καταβολές συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ το μήνα.

Όμως η στήριξή μας των περιοχών που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες και επλήγησαν από τις πυρκαγιές δεν σταματά στο ζήτημα της στέγασης. Επιχειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές απώλειες από τα φαινόμενα αυτά μπορούν να υποβάλουν αίτημα ενίσχυσης στην πλατφόρμα mybusinesssupport της ΑΑΔΕ έως τις 31 Μαΐου. Για τη μεν Θεσσαλία η οικονομική ενίσχυση αφορά 5 διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων (των Δήμων Παλαμά και Φαρκαδόνας, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφοράς επιβατών, καταλύματα, επιχειρήσεις αλιείας) ενώ στον Έβρο το σχήμα στήριξης εστιάζεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα στις περιοχές του Δήμου Σουφλίου και της Δημοτικής Ενότητας Φερών.

Τα ειδικά αυτά σχήματα έρχονται να συμπληρώσουν το πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και νοικοκυριά. Πλαίσιο που, μέσω της πρώτης αρωγής και της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής, έχει καταβάλει μέχρι τώρα 242 εκ. ευρώ σε δικαιούχους από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές του δεύτερου εξαμήνου του 2023.

«Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους». Με αυτόν τον στίχο από το ποίημα «Ιθάκη» του μεγάλου μας ποιητή Κ. Π. Καβάφη θα κλείσω τη σημερινή ανάρτηση, κάνοντας ένα γρήγορο «ταξίδι» στην Αλεξάνδρεια, όπου γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Οικίας Καβάφη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Πολιτισμού της πατρίδας μας. Η αποκατάσταση έγινε με χορηγία από το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Και έτσι, η παγκόσμια κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί πίσω στον χρόνο, στο μέρος όπου ο μεγάλος μας ποιητής έγραψε μερικά από τα πιο σπουδαία έργα του και που αναμφίβολα διαμόρφωσε την ποιητική του ταυτότητα.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μητέρες, και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.