Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Τα ατού των δύο ομάδων ενόψει του μεγάλου ντέρμπι-τελικού

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται απόψε (20:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα ντέρμπι που έχει για αμφότερες τις ομάδες χαρακτήρα τελικού!

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο τόσο για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όσο και για τους «ερυθρόλευκους», αφού και οι δυο τους χρειάζονται τρεις νίκες στις ισάριθμες εναπομείνασες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για την Stoiximan Super League, έτσι ώστε να καταφέρουν να ανατρέψουν τα εις βάρους τους τωρινά δεδομένα και να κόψουν πρώτοι το νήμα της συναρπαστικής φετινής κούρσας μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Από τη μία ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται στο αποψινό μεγάλο ντέρμπι ξεκούραστος και καλά προετοιμασμένος, έχοντας αφήσει πίσω το αρνητικό του σερί μετά την προ δύο εβδομάδων μεγάλη εντός έδρας νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ και με τον Κωνσταντέλια να ψάχνει ένα ακόμα μεγάλο του ματς, προερχόμενος από μια τρομερή για εκείνον φετινή σεζόν. Από την άλλη ο Ολυμπιακός, ο οποίος έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά την ιστορική του πρόκριση στον τελικό του Conference League και έχει στον πάγκο του έναν προπονητή που κατάφερε να τον μετατρέψει από μια ομάδα χαμένη, σε μια καλοδουλεμένη μηχανή, έχοντας παράλληλα... πάρει τον αέρα του Λουτσέσκου!

Μερικές μόνο ώρες πριν την έναρξη του κρίσιμου ντέρμπι, το sport-fm.gr αναλύει τα τρία μεγαλύτερα ατού των δύο ομάδων ενόψει της τέταρτης συνάντησής τους για τη φετινή σεζόν!

Ξεκούραστος και με προετοιμασία δύο εβδομάδων στο «do or die» ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό χαρακτηρίζεται «do or die» για τον ΠΑΟΚ, αφού ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάζεται μόνο νίκη το βράδυ της Κυριακής, έτσι ώστε να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι για την κατάκτηση του τίτλου. Παρότι δεν ελέγχει απόλυτα την κατάσταση στην κούρσα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, η ομάδα του Λουτσέσκου είναι αναγκασμένη να ψάξει το 3/3 στις εναπομείνασες αγωνιστικές του υποχρεώσεις (κόντρα σε Ολυμπιακό εντός, Παναθηναϊκό εντός και Άρη εκτός έδρας), ελπίζοντας παράλληλα σε ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ωστόσο, όλα αυτή η συζήτηση θα είναι ανούσια μετά το βράδυ της Κυριακής, αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Στα… συν για τον ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι έρχεται στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση έχοντας δώσει το τελευταίο του παιχνίδι δύο εβδομάδες πριν, γεγονός που του επέτρεψε να αφοσιωθεί πλήρως στον Ολυμπιακό, με μία προετοιμασία μακρά και απόλυτα εστιασμένη στην αντιμετώπιση των Πειραιωτών. Ο Λουτσέσκου είχε τη δυνατότητα να καταστρώσει ανενόχλητος τα πλάνα του έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και ξεκούραστους, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός είχε να διαχειριστεί τις δύο αναμετρήσεις του με την Άστον Βίλα και τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του, αυτή της πρόκρισης σε έναν ευρωπαϊκό τελικό!

Βγήκε από το... σκοτάδι δηλώνοντας «παρών» με τη μεγάλη νίκη-ανατροπή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Όλα έμοιαζαν... μαύρα για τον ΠΑΟΚ μετά το ισόπαλο 1-1 στη Λαμία στις 24 του περασμένου Απριλίου. Το τελικό 1-1 στο «Αθανάσιος Διάκος» κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν είχε το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον και τελικά κατάφερε να πάρει τον μοναδικό (έως τώρα) βαθμό της στα playoffs, έκανε πέντε τα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη για την ομάδα του Λουτσέσκου, αφού είχαν προηγηθεί η ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός με δύο ήττες από την Μπριζ.

Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να... βγουν από το σκοτάδι που είχε δημιουργηθεί γύρω τους μετά το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων, δείχνοντας χαρακτήρα και αφήνοντας πίσω το κακό τους διάστημα με μια μεγάλη νίκη-δήλωση! Μόλις τέσσερις μέρες μετά το… στραπάτσο της Λαμίας, ο ΠΑΟΚ υποδέθηκε την ΑΕΚ και παρότι είδε την αντίπαλό του να φέρνει τούμπα το ματς στο 75’ με γκολ του Βίντα (ο Κωνσταντέλιας είχε ανοίξει το σκορ στο 3’ και ο Πινέδα είχε ισοφαρίσει στο 9’), βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να φτάσει στην ανατροπή και να πανηγυρίσει τη νίκη με 3-2! Μια νίκη χάρη στην οποία διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για κατάκτηση του τίτλου, επαναφέροντας το θετικό κλίμα τόσο στα αποδυτήρια της ομάδας, όσο και στις τάξεις των οπαδών!

Ντέλιας… on fire, θέλει να κλείσει ιδανικά μια τρομερή για εκείνον σεζόν

Είναι ξεκάθαρο από τους πρώτους κιόλας μήνες της φετινής σεζόν, ότι ο ΠΑΟΚ ποντάρει πολλά στη μεσοεπιθετική του γραμμή. Με τους Τόμας και Σαμάτα να αδυνατούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, το βάρος έχει πέσει σε Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Ταισον, Μουργκ και Ντεσπόντοφ οι οποίοι έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν και… τραβούν το κουπί τόσο στη δημιουργία, όσο και στο σκοράρισμα. Ένας από αυτούς όμως είναι που έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα.

Ο λόγος φυσικά για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας του, συνδυάζοντας ιδανικά την ουσία με το θέαμα! Με 14 γκολ και 7 ασίστ στις 52 (!) φετινές του εμφανίσεις, αδιαμφισβήτητα ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι στα πλάνα του Λουτσέσκου, διανύοντας μια τρομερή για εκείνον σεζόν. Σε μια ομάδα που διαθέτει τόση ποιότητα μεσοεπιθετικά, είναι εκείνος που ξεχωρίζει με την ικανότητά του να «ξεκλειδώνει» αντίπαλες άμυνες, με μια απρόβλεπτη πάσα ή μια εντυπωσιακή ντρίμπλα, έτοιμος από καιρό να αναλάβει περισσότερες και μεγαλύτερες ευθύνες, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πριν από δύο εβδομάδες και στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά όλα τα παραπάνω, σκοράροντας δύο φορές και αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή στη νίκη της ομάδας του με το τελικό 3-2, ενώ και απόψε αναμένεται να αποτελέσει τον κυριότερο εκφραστή των επιθετικών ενεργειών του ΠΑΟΚ!

Με την ψυχολογία στα ύψη οι «ερυθρόλευκοι» μετά τον θρίαμβο της πρόκρισης στον ευρωπαϊκό τελικό

Ο Ολυμπιακός έρχεται στο αποψινό ντέρμπι με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την ιστορική πρόκρισή του επί της Άστον Βίλα στα ημιτελικά του φετινού Conference League! Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιβληθούν με εμφατικό τρόπο (με δύο νίκες και συνολικό σκορ 6-2) της ποιοτικότατης ομάδας του Ουνάι Έμερι, η οποία εντυπωσιάζει φέτος στην Premier League, ούσα στην 4η θέση της και ένα βήμα πριν εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League της επόμενης σεζόν. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την ευκαιρία να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, σε περίπτωση που πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στη Φιορεντίνα, στον τελικό της 29ης Μαΐου που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην OPAP Arena!

Δεδομένα, η τεράστια επιτυχία της πρόκρισης σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχει δώσει… φτερά όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων», αλλά και σε ολόκληρο τον σύλλογο, από το τεχνικό επιτελείο μέχρι και τους φιλάθλους! Έτσι, ο Ολυμπιακός καλείται να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ, ερχόμενος με πραγματικά μεγάλη φόρα στο αποψινό ντέρμπι της Τούμπας!

Ο Μεντιλίμπαρ που διαχειρίζεται άψογα το rotation και δεν επιτρέπει στην ομάδα του να επηρεαστεί αρνητικά από τις αλλαγές

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κάτι που ισχύει και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Μπορεί η ιστορική πρόκριση στον τελικό του Conference League να γέμισε αυτοπεποίθηση του ποδοσφαιριστές της ομάδας και να έδωσε τεράστια χαρά στους απανταχού φίλους της, όμως δεδομένα έχει αφήσει στην ομάδα κούραση, σωματική και πνευματική. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στη βασική του ενδεκάδα σε σύγκριση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης (9/5) με την Άστον Βίλα, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Όρτα, Μασούρα, Γιόβετιτς, Αλεξανδρόπουλο, Βέζο, Άμπι και Ναβάρο, να διεκδικούν θέσεις βασικών.

Όπως και να 'χει, ο Βάσκος τεχνικός έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται άριστα το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του, καταφέρνοντας να διατηρεί ανεπηρέαστο τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, παρά τις αλλαγές που χρειάζεται πολλές φορές να κάνει στη βασική του ενδεκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι! Από τον ερχομό του στη χώρα μας, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει σαφές ότι μπορεί να διαχειριστεί άψογα τα συνεχόμενα παιχνίδια της ομάδας του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, χωρίς η ομάδα του να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της!

Ο Βάσκος τεχνικός έχει… πάρει τον αέρα του Λουτσέσκου, με 2/2 στις συναντήσεις τους και με τεσσάρα στο εν Ελλάδι ντεμπούτο του

Μπορεί να έχει μόλις τρεις μήνες στη χώρα μας και στο «τιμόνι» του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Μεντιλίμπαρ μπορούμε να πούμε ότι έχει προλάβει να… πάρει τον αέρα του Λουτσέσκου. Ο Βάσκος έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» στην πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος, ενώ τρεις μέρες αργότερα αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, στο εν Ελλάδι ντεμπούτο του. Χωρίς να γνωρίζει καλά-καλά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών του και όντας «αναγκασμένος» να παρατάξει την ομάδα του με αρκετές αλλαγές, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τους Ούγγρους, ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε να πανηγυρίσει επιβλητική νίκη με 4-1 μέσα στην Τούμπα, με την ομάδα του να σκοράρει τρεις φορές στο δεύτερο ημίχρονο.

Δύο μήνες αργότερα, ο Βάσκος επιβλήθηκε ξανά του Λουτσέσκου, με τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά να επικρατεί με 2-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έχοντας ξανά μπόλικες αλλαγές στη σύνθεσή του, αφού η εν λόγω αναμέτρηση είχε διεξαχθεί μόλις μερικά εικοσιτετράωρα μετά την εξαντλητική (120 αγωνιστικά λεπτά και πέναλτι στο καυτό «Σουκρού Σαράτσογλου») ρεβάνς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Παρά τις δεδομένες και μεγάλες δυσκολίες που είχε να διαχειριστεί, ο Μεντιλίμπαρ βγήκε νικητής σε αμφότερες τις συναντήσεις του με τον Ρουμάνο συνάδελφό του, και μένει να δούμε αν θα… τριτώσει το καλό για εκείνον στο αποψινό ντέρμπι!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.