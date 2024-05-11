Εκτός τελικού της Eurovision 2024 τέθηκε τελικά η συμμετοχή της Ολλανδίας, όπως ανακοίνωσε η EBU. Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein αποκλείστηκε από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, έπειτα από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Συνεπώς, ο τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί πλέον με 25 τραγούδια και χωρίς το «Europapa», το οποίο αποτελούσε ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς.

Η EBU εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία εξηγεί αναλυτικά πώς θα γίνει η σημερινή ψηφοφορία και ποια θα είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών που συμμετέχουν στον τελικό.

As a result of no participation from the Netherlands in the Eurovision Song Contest Grand Final the following will take effect:



All contestants keep their number in the official Running Order. There will be NO song in position number 5.



The jury results, received after Dress… — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024

Σύμφωνα, λοιπόν, με την EBU, «όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη λίστα για τη σειρά εμφάνισής τους. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5. Τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής, τα οποία ελήφθησαν μετά τη γενική πρόβα -την Παρασκευή 10 Μαΐου- έχουν υπολογιστεί εκ νέου, έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανένα βαθμό. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26.

O Joost Klein, ο οποίος εκπροσωπούσε την Ολλανδία

Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό. Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό.

Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον τελικό και το αποτέλεσμα της Κριτικής Επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5 (που βρισκόταν η Ολλανδία), οι ψήφοι του δεν θα μετρήσουν, αλλά υπάρχει πιθανότητα οι θεατές να χρεωθούν. Η Ολλανδία δεν θα εμφανίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Σοκαριστική απόφαση»

Η πρώτη αντίδραση στον αποκλεισμό του Joost Klein από τον τελικό της Eurovision, ήρθε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό Avrotros, που φιλοξενεί τον διαγωνισμό στην Ολλανδία, καθώς θεωρεί τον αποκλεισμό του Ολλανδού καλλιτέχνη «δυσανάλογο».

Το κανάλι ανέφερε σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρήκε τον αποκλεισμό «δυσανάλογο», δηλώντας ότι η «απόφαση είναι σοκαριστική».

«Λυπούμαστε βαθύτατα και θα επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα», προσθέτει ο τηλεοπτικός σταθμός που αποτελεί μέρος του ολλανδικού δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεόρασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.