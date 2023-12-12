Ο μεγαλύτερος διαχειριστής της κινητής τηλεφωνίας στην Ουκρανία, η Kyivstar κατήγγειλε μια πράξη «πολέμου» από τη Ρωσία μετά την μεγάλη κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε σήμερα το δίκτυό της και «κατέστρεψε μερικώς» τις υποδομές πληροφορικής.

«Πρόκειται για έναν πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στον κόσμο των εικονικών δικτύων, και δυστυχώς, έχουμε πληγεί από αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Kyivstar, ο Ολεκσάντρ Κομαρόφ, μιλώντας στην κρατική ουκρανική τηλεόραση.

«(Η επίθεση) προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές πληροφορικής, περιορισμένη πρόσβαση, δεν μπορέσαμε να την αντικρούσουμε σε επίπεδο εικονικών δικτύων, οπότε διακόψαμε τις υπηρεσίες της Kyivstar για να περιορίσουμε την πρόσβαση του εχθρού», είπε ο Κομαρόφ.

«Σήμερα το πρωί γίναμε στόχος μεγάλης επίθεσης κυβερνοπειρατών. Προκάλεσε τεχνική βλάβη που κατέστησε προσωρινά μη διαθέσιμες τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Ιντερνετ», ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση της Kyivstar που αναρτήθηκε στο Facebook.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι η κυβερνοεπίθεση στην Kyivstar ενδέχεται να είναι μια επιχείρηση ρωσικών υπηρεσιών.

«Μία από τις εκδοχές που ερευνά αυτή τη στιγμή η SBU είναι ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτήν την κυβερνοεπίθεση», ανέφερε η SBU σε γραπτή δήλωση στο Reuters.

Το δίκτυο της Kyivstar έχει περισσότερους από 24 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η διακοπή επηρέασε μια σειρά από υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ουκρανίας, η Privatbank, ανέφερε ότι ορισμένα από τα ΑΤΜ και τερματικά της επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης Hromadske.

Στο Σούμι (βορειοανατολικά), οι σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επίθεσης σταμάτησαν να λειτουργούν, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση αυτής της πόλης στο Telegram. Στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, η διακοπή επηρέασε τη λειτουργία του συστήματος δημόσιου φωτισμού, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο.

Μία από τις μεγάλες ουκρανικές τράπεζες, η Monobank, ανέφερε ότι έγινε στόχος μιας «μαζικής επίθεσης DDoS (σ.σ. κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

