Σουδάν: Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για θύματα από πυρά "βαρέων όπλων" στο Βόρειο Νταρφούρ

Η Κλεμεντίν Ενκουέτα- Σαλάμι συντονίστρια για το Σουδάν του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) έκανε λόγο τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή για πυρά «από βαρέα όπλα» στην ελ Φάσερ που απειλούν τους περίπου 800.000 αμάχους οι οποίοι έχουν καταφύγει στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ.

«Η χρήση βαρέων όπλων και οι επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στο κέντρο και τα περίχωρα τις ελ Φάσερ» έχουν προκαλέσει «πολλά θύματα», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

«Τραυματισμένοι άμαχοι μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο νοσοκομείο της ελ Φάσερ», διευκρίνισε η ίδια, προσθέτοντας ότι «άμαχοι που προσπαθούσαν να φύγουν παγιδεύτηκαν σε σφοδρές μάχες».

Η βία αυτή «απειλεί τη ζωή περισσότερων από 800.000 ανθρώπων» που βρίσκονται στην πόλη.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «πολύ ανήσυχος αναφορικά με τον πόλεμο που συνεχίζεται στο Σουδάν», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση».

«Χρειάζεται εκεχειρία αμέσως και διεθνείς, συντονισμένες προσπάθειες υπέρ μιας πολιτικής διαδικασίας που θα βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση», πρόσθεσε στο Χ.

Εδώ και ένα χρόνο μαίνεται στο Σουδάν πόλεμος μεταξύ του στρατού υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του πρώην αναπληρωτή του που έγινε αντίπαλός του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό.

Από τον πόλεμο έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Μόνο στην ελ Γκενέινα πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ έχουν χάσει τη ζωή τους 10.000 με 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι κάτοικοι της ελ Φάσερ, πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά της ελ Γκενέινα και η οποία είναι η μοναδική πρωτεύουσα των πέντε ομόσπονδων κρατιδίων του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια των ΔΤΥ, φοβούνται ότι θα επαναληφθεί το ίδιο σενάριο.

Στην πόλη ζουν 1,5 εκατ. άνθρωποι, εκ των οποίων 800.000 εκτοπισμένοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής είχε γλιτώσει από τις συγκρούσεις χάρη σε μια εύθραυστη ειρήνη που είχαν διαπραγματευθεί τοπικές ένοπλες ομάδες με τις ΔΤΥ. Όμως τον Απρίλιο οι δύο βασικές ένοπλες ομάδες της πόλης έσπασαν την ουδετερότητά τους και άρχισαν να πολεμούν στο πλευρό του στρατού. Στη συνέχεια οι ΔΤΥ περικύκλωσαν την πόλη.

Ο στρατός, όπως και οι παραστρατιωτικοί, κατηγορούνται για τυφλούς βομβαρδισμούς εναντίον περιοχών όπου ζουν άμαχοι και για παρεμπόδιση της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ΔΤΥ έχουν κατηγορηθεί και για εθνοκάθαρση και εγκλήματα πολέμου.

Σε έκθεσή της που δημοσίευσε την Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλε ότι σειρά επιθέσεων των ΔΤΥ στο δυτικό τμήμα του Νταρφούρ εγείρει τον κίνδυνο «γενοκτονίας» εις βάρος μη αραβικών εθνοτικών ομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

