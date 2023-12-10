Γραφείο Νετανιάχου: «Απετράπη» από ισραηλινές και κυπριακές αρχές ένα ιρανικό σχέδιο που «είχε στόχο» Ισραηλινούς

Ισραηλινές και κυπριακές αρχές απέτρεψαν ένα ιρανικό σχέδιο επίθεσης σε «ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους» στην Κύπρο, ανακοίνωσε σήμερα αργά το απόγευμα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι κυπριακές υπηρεσίες ασφαλείας και δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε συνεργασία με τη Μοσάντ», την ισραηλινή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, «απέτρεψαν μια ιρανική τρομοκρατική δομή που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στην Κύπρο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι μετά τις συλλήψεις «συγκεντρώθηκαν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες βοήθησαν να αποκαλυφθούν οι δράστες, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι στόχοι της επίθεσης και το ιρανικό σχέδιο δολοφονίας αθώων ανθρώπων στην Κύπρο και αλλού».

Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ότι δύο άτομα ιρανικής καταγωγής βρίσκονται υπό κράτηση για μια διερευνώμενη υπόθεση τρομοκρατίας κατά Ισραηλινών ή και ατόμων εβραϊκής καταγωγής στην Κύπρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

