Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Αντρέι Μποτσάροφ.

«Τη νύκτα της 12ης Μαΐου οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου απώθησαν επίθεση με drone εναντίον της περιφέρειας Βόλγκογκραντ», επεσήμανε στο Telegram.

Ο Μποτσάροφ πρόσθεσε ότι από την πτώση ενός drone και την έκρηξη που ακολούθησε «ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο του διυλιστηρίου πετρελαίου του Βόλγκογκραντ». Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι «η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί» και «δεν υπάρχουν θύματα».

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στην πρωινή του ενημέρωση ότι αναχαίτισε συνολικά οκτώ ουκρανικά drone στη διάρκεια της νύκτας, ένα από τα οποία «πάνω από το έδαφος της περιφέρειας Βόλγκογκραντ».

Το διυλιστήριο αυτό είχε γίνει ξανά στόχος ουκρανικής επίθεσης με drone στις αρχές Φεβρουαρίου και πάλι χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

