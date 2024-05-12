Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα «άμεση» εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων και αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου, την έκκληση προς όλο τον κόσμο για άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία, για την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και για άμεση αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά μια εκεχειρία θα είναι μόνο η αρχή. Ο δρόμος θα είναι μακρύς για να ανακάμψουμε από την καταστροφή και τα τραύματα αυτού του πολέμου», δήλωσε ο Γκουτέρες σε μήνυμά του μέσω βίντεο στη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης δωρητών στο Κουβέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

