Περιπέτεια στον αέρα πέρασε η αποστολή της Καϊσερίσπορ, καθώς στο ταξίδι της για την Κωνσταντινούπολη για το σημερινό ματς με τη Φενέρμπαχτσε το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα του Δημήτρη Κολοβέτσιου χτυπήθηκε δύο φορές από κεραυνό! Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση επιστρέφοντας στο αεροδρόμιο της Καισάρειας και ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.

«Το αεροπλάνο της Καϊσερίσπορ, που θα παίξει με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε την Κυριακή εκτός έδρας, χτυπήθηκε από κεραυνό δύο φορές κατά την πτήση της για την Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζονται οι διαδικασίες δοκιμών στο αεροπλάνο που επέστρεφε στο αεροδρόμιο Ερκιλέτ. Οι παίκτες μας είναι σε καλή κατάσταση και η ομάδα μας περιμένει στο αεροδρόμιο για να επαναπρογραμματιστεί η πτήση», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της τουρκικής ομάδας.

Λίγες ώρες αργότερα, η αποστολή κατάφερε να πετάξει για την Κωνσταντινούπολη, όπου προσγειώθηκε αργά το βράδυ με ασφάλεια. «Οι περισσότεροι παίκτες δεν ήθελαν να ανέβουν ξανά στο αεροπλάνο, αλλά το έκαναν και ευτυχώς όλοι είμαστε καλά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Καϊσερίσπορ.

