Ο Νεϊμάρ θα πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του Ντάνι Άλβες

Η φιλία του Ντάνι Άλβες με τον Νεϊμάρ κρατάει πολλά χρόνια απ’ την κοινή εποχή τους στην Μπαρτσελόνα, αλλά και την Εθνική Βραζιλίας κι ο νυν άσος της Αλ Χιλάλ είναι αποφασισμένος να σταθεί στο πλευρό του παλιού συμπαίκτη του στη δικαστική περιπέτειά του.

Ο Ντάνι Άλβες καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης για υπόθεση βιασμού, κι όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο Νεϊμάρ θα καταβάλλει όλα τα δικαστικά έξοδα, αλλά και την αποζημίωση των 150.000 ευρώ που επιδικάστηκαν στην καταγγέλλουσα βιασμό.

Όπως τονίζει η βραζιλιάνικη UOL, ο Νεϊμάρ και η οικογένειά του παρέχουν και νομική βοήθεια προς τον Ντάνι Άλβες μέσω του Γκουστάβο Σίστο, εκ των κορυφαίων δικηγόρων της Βραζιλίας.

Εκτός απ’ τη φυλάκιση 4,5 ετών και το πρόστιμο, ο Άλβες δεν θα μπορεί να έχει και καμία επαφή με τον 23χρονη κοπέλα για 9,5 χρόνια, ενώ όταν εκπληρώσει την ποινή του στη φυλακή, θα είναι υπό παρακολούθηση από τις ισπανικές αρχές για πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

