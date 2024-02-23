Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω από πεντακόσιες οντότητες συνδεόμενες με «υποστηρικτές της» και «την πολεμική μηχανή της», δήλωσε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο (σ.σ. κυρώσεων) από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία (κατά διαταγές του ρώσου προέδρου) του (Βλαντίμιρ) Πούτιν», διευκρίνισε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως τα μέτρα θα λάβουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.