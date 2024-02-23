Λογαριασμός
Τραγωδία στην Ισπανία: Τέσσερις οι νεκροί εξαιτίας της πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Βαλένθια - Δείτε βίντεο

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τέσσερις νεκρούς», δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων

Φωτιά Ισπανία - Βαλένθια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη εξαιτίας της πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 14 τραυματίες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τέσσερις νεκρούς», δήλωσε στον Τύπο ο Χόρχε Σουάρεθ Τόρες, υποδιευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Βαλένθια, προσθέτοντας πως δεν είναι ακόμη σε θέση να πει αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

