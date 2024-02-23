Υπό διάλυση το γραφείο αρωγής των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) πλέον οδεύει σε «διάλυση», προειδοποίησε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φιλίπ Λαζαρινί σε επιστολή του στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Προς βαθιά λύπη μου πρέπει σήμερα να σας πληροφορήσω ότι η υπηρεσία έχει φθάσει σε σημείο διάλυσης, μετά τις επανειλημμένες προτροπές του Ισραήλ να καταργηθεί και το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων των δωρητών τη χρονική στιγμή που οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα δεν έχουν προηγούμενο», τόνισε ο κ. Λαζαρινί στην επιστολή, που δημοσιοποίησε μέσω X (του πρώην Twitter).

«Η δυνατότητα της υπηρεσίας να φέρει σε πέρας την εντολή που της δόθηκε με την απόφαση 302 της Γενικής Συνέλευσης πλέον απειλείται σοβαρά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Στην UNRWA, η οποία ιδρύθηκε δυνάμει της απόφασης 302 της ΓΣ το 1949, εργάζονται κάπου 30.000 άνθρωποι στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Συρία, όπου η υπηρεσία διαχειρίζεται ιδίως νοσοκομεία και σχολεία.

Η υπηρεσία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με θύελλα αφότου το Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 εργαζομενοί της ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ο ΟΗΕ απέπεμψε αμέσως τους υπαλλήλους του που κατηγορήθηκαν και άρχισε να διενεργείται εσωτερική έρευνα. Ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες παράλληλα ανέθεσε σε ανεξάρτητη ομάδα υπό την προεδρία της πρώην ΥΠΕΞ της Γαλλίας Κατρίν Κολονά αποστολή αξιολόγησης της UNRWA και της «ουδετερότητάς» της.

Παρότι «μέχρι σήμερα, το Ισραήλ δεν έχει προσκομίσει καμιά απόδειξη» στην υπηρεσία για τη φερόμενη εμπλοκή των εργαζομένων της στην επίθεση, 16 χώρες ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους, που αθροιστικά ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια δολάρια, διευκρίνισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, προειδοποιώντας πως εξαιτίας αυτού, οι δραστηριότητες της υπηρεσίας σε όλη την περιοχή θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα «από τον Μάρτιο».

«Φοβάμαι πως είμαστε στο χείλος μνημειώδους καταστροφής, με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή», υπογράμμισε.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 29.500 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, που παραμένει πολιορκημένος και σφυροκοπείται ακατάπαυστα.

Κορυφαία στελέχη του ΟΗΕ δεν παύουν να τονίζουν πως η UNRWA είναι αναντικατάστατη στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Καθώς «για δεκαετίες» η πρωτίστως ανθρωπιστική οργάνωση «αναπληρώνει το κενό που δημιουργί η απουσία ειρήνης κι ακόμη και ειρηνευτικής διαδικασίας», ο Φιλίπ Λαζαρινί ζήτησε την «πολιτική υποστήριξη» της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για να διασφαλιστεί η επιβίωση της UNRWA και να υπάρξει «μετάβαση προς πολιτική λύση που αναμένεται εδώ και πάρα πολύ καιρό» για να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους.

Εισηγήθηκε επίσης να υπάρξει μεταρρύθμιση του τρόπου που χρηματοδοτείται μέχρι σήμερα η υπηρεσία — η οποία εξαρτάται από εθελοντικές συνεισφορές.

Από την πλευρά της, η Κατρίν Κολονά δήλωσε πως η «λεπτή» αποστολή που ανατέθηκε στην ομάδα της οποίας τέθηκε επικεφαλής είναι να εξασφαλίσει πως οι διεθνείς δωρητές θα «ανακτήσουν την εμπιστοσύνη» τους στην υπηρεσία.

«Σκοπός μου είναι να επιδώσω έκθεση που θα είναι αυστηρή, βασισμένη σε αποδείξεις και θα βοηθήσει την UNRWA να φέρει σε πέρας την εντολή της», είπε η πρώην επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως εννοεί να απευθύνει «συστάσεις» στο κείμενο που θα παραδώσει ως την 20ή Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

