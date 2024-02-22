Το ανώτατο δικαστήριο της Καταλονίας έκρινε την Πέμπτη τον πρώην ποδοσφαιριστή της Βραζιλίας, Ντάνι Άλβες, ένοχο για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης το 2022, καταδικάζοντάς τον σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τον Άλβες να πληρώσει 150.000 ευρώ στο θύμα.

«Η ποινή αποφαίνεται ότι έχει αποδειχθεί πως το θύμα δεν συναίνεσε και ότι υπάρχουν στοιχεία, εκτός από τη μαρτυρία του ενάγοντα, για να θεωρηθεί ο βιασμός αποδεδειγμένος», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Ο Άλβες είχε υποστηρίξει ότι το σεξ ήταν συναινετικό. Ο εισαγγελέας ζητούσε ποινή φυλάκισης εννέα ετών.

Ο 40χρονος πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο, και έκτοτε παραμένει φυλακισμένος.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η υπόθεση έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή όχι μόνο λόγω του ονόματος του Άλβες, αλλά και επειδή η έμφυλη βία έχει καταστεί κυρίαρχο θέμα στην ισπανική κοινή γνώμη.

