Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ θα περιμένει η ισραηλινή κυβέρνηση για την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση που έχει καταθέσει το Ισραήλ για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων, προτού αποφασίσει εάν θα στείλει απεσταλμένους στο Κάιρο προκειμένου να υπάρξουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ανώτατος ισραηλινός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το Ισραήλ αποφάσισε να μη στείλει αντιπροσωπεία στο Κάιρο αμέσως» και «θα αποφασίσει όταν η Χαμάς δώσει την απάντησή της», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί: «θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ της Τετάρτης και μετά θα αποφασίσουμε», τόνισε.

Μετά από μια συνάντηση τη Δευτέρα στο Κάιρο, με την Αίγυπτο, το Κατάρ, δύο από τις μεσολαβήτριες χώρες, μια αντιπροσωπεία της Χαμάς επέστρεψε στη Ντόχα και αναμένεται να δώσει την απάντησή της «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.