Παρουσία πλήθους πιστών τελέστηκε η Ακολουθία του Επιταφίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και συγχοροστατούντων των επισκόπων Ανδρούσης Κωνσταντίου και Τανάγρας Αποστόλου.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ερυθρού Σταυρού.

Ακολούθως, με τη συνοδεία αγήματος πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος, όπου τελέστηκε σύντομη δέηση.

«Ο θάνατος του Χριστού ήταν ένας άδικος θάνατος. Ήταν αποτέλεσμα του ανθρώπινου και δαιμονικού μίσους. Αλλά ο Χριστός σε αυτό το μίσος απάντησε με την θυσία Του και την αγάπη Του», τόνισε από την Πλατεία Συντάγματος ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Επιπροσθέτως, σε άλλο σημείο του λόγου του, ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε πως «Μας έχουν μάθει από μικρά παιδιά ότι ο δρόμος της αγάπης και της θυσίας είναι τάχα πιο δύσκολος. Αλλά στην πραγματικότητα ο δρόμος της κακίας είναι πιο δύσκολος, γιατί όποιος πράττει το κακό ξοδεύει τη ζωή του στην οργάνωση της καταστροφής του άλλου».

Τέλος, εμφατικά δήλωσε ότι «Στο τέλος η αγάπη θα νικήσει, ακόμη και τον θάνατο, για αυτό δεν απελπιζόμαστε. Ελπίζουμε και έχουμε κουράγιο ως έθνος, αλλά περισσότερο ως χριστιανοί και ως Εκκλησία. Συνοδεύουμε απόψε όλοι μαζί στον επίγειο τάφο Του τον δι' ημάς παθόντα Κύριό μας. Στον τάφο που γίνεται πηγή Αναστάσεως και ζωής για όλους μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.