Την πρόκριση στο Final 4 του Champions League πόλο Ανδρών πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός!

Με μια θρυλική ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο (13-13), οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το ματς με την Μπαρτσελονέτα στα πέναλτι, εκεί όπου με ήρωα τον Ζερδεβά που έπιασε δυο πέναλτι, πήραν τη νίκη (18-19 συνολικό σκορ) και τους δύο βαθμούς, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παρουσία τους στην κορυφαία 4άδα της διοργάνωσης, μία στροφή πριν το φινάλε της προημιτελικής φάσης!

Παρά το γεγονός πως οι Ισπανοί έπαιζαν στην έδρα τους για την... επιβίωσή τους, εντούτοις, με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Γενηδουνιά (5 γκολ), οι Πειραιώτες κατάφεραν και έφυγαν με το διπλό από την Βαρκελώνη μετά από δέκα χρόνια και τον Φλεβάρη του 2014, πετώντας εκτός συνέχειας την σπουδαία καταλανική ομάδα, σε ένα συγκλονιστικό ματς από την αρχή μέχρι και το τέλος του.

Την τελευταία αγωνιστική, την Τρίτη του Πάσχα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την αδιάφορη Μπρέσια στο «Παπαστράτειο», εκεί όπου θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει την αποψινή επιτυχία μαζί με τους φιλάθλους του!

Το ματς:

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στο πρώτο οκτάλεπτο, με την Μπαρτσελονέτα από την πλευρά της να εκμεταλλεύεται τον παίκτη παραπάνω και να βρίσκει δύο γκολ στο πρώτο 3λεπτο, χάρη στα τέρματα των Φάμελα και Ταχούλ. Στο μεσοδιάστημα, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Νικολαΐδη από τη θέση του φουνταριστού έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση. Στο 4', ο Φουντούλης εκμεταλλεύτηκε την πρώτη συνθήκη με παίκτη παραπάνω για τους «ερυθρόλευκους», ισοφαρίζοντας σε 2-2, προτού σε μια αντίστοιχη φάση ο Ταχούλ κάνει το 3-2 και λίγο αργότερα ο Βάμος με ωραίο δυνατό σουτ διαμορφώσει το 3-3 του οκταλέπτου.

Τα λάθη και οι σκληρές άμυνες κυριάρχησαν στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι Ισπανοί είχαν καθ' όλη τη διάρκεια το πάνω χέρι στο σκορ, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Ταχούλ, ο οποίος με το τρίτο του τέρμα έκανε το 4-3 στο 18'. Η απάντηση άργησε, αλλά ήρθε από τον Γενηδουνιά τέσσερα λεπτά αργότερα (4-4), προτού ο Φάμερα, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ κάνει το 5-4 υπέρ των γηπεδούχων δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Παρά το γεγονός πως η Μπαρτσελονέτα στη συνέχεια είχε δύο φορές συνθήκη με παίκτη παραπάνω, οι «ερυθρόλευκες» άμυνες βγήκαν και έτσι το ημίχρονο έληξε με σκορ 5-4.

Εκρηκτική εκκίνηση για την ομάδα του Χρβόγιε Κόλιανιν στο τρίτο οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει για ακόμα μια φορά με πέναλτι του Γενηδουνιά στα πρώτα δευτερόλεπτα (5-5). Στα «καπάκια», οι Καταλανοί πήραν εκ νέου προβάδισμα με 6-5, με τους «ερυθρόλευκους» στη συνέχεια να βγάζουν την άμυνα με παίκτη λιγότερο και να σκοράρουν στην απέναντι πλευρά της πισίνας για τη νέα ισοπαλία (6-6) μετά το ριμπάουντ που πήρε ο Νικολαΐδης! Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τον Παβιγιάρντ να βρίσκει δύο προσωπικά γκολ και να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα δύο τερμάτων στους Ισπανούς (8-6). Οι Πειραιώτες μείωσαν με μια γκολάρα του Γενηδουνιά στη λήξη του χρόνου επίθεσης τους, με την Μπαρτσελονέτα να κάνει το 9-7 σε κατάσταση δύο παικτών παραπάνω! Η ανταλλαγή «χτυπημάτων» δεν σταμάτησε σε αυτό το άκρως επιθετικό οκτάλεπτο, το οποίο και ολοκληρώθηκε με σκορ 10-8 υπέρ της Μπαρτσελονέτα μετά από τα τέρματα των Βάμο και Ταχούλ.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος και ψυχωμένος για τη μεγάλη ανατροπή. Με σύμμαχο την εξαιρετική του άμυνα, αλλά και τον εορτάζοντα απόψε, Ντίνο Γενηδουνιά να βρίσκει δύο απίθανα γκολ, το ένα όντας βυθισμένος και το άλλο από τα δέκα μέτρα (!), οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν σε 10-10 στο πρώτο 2λεπτο! Ο Σαναχούγια έδωσε μια «ανάσα» στην Μπαρτσελονέτα, με τον Αλαφραγκή να απαντάει άμεσα για το 11-11!

Με την ψυχολογία στα ύψη, οι Πειραιώτες συνέχισαν να βγάζουν τις άμυνες χάρη στο απροσπέλαστο μπλοκ τους, την ώρα όπου η επίθεση δούλευε ρολόι. Με τον Φουντούλη να σκοράρει από την κλειστή γωνία στο 4λεπτο, ο Ολυμπιακός έκανε το 12-11 και προηγήθηκε για πρώτη στο ματς! Ο Φαμέρα ισοφάρισε με παίκτη παραπάνω, προτού ο τρομερός Γενηδουνιάς δώσει εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό με πέναλτι (13-12) με το πέμπτο του τέρμα στο ματς!

Στο 1:27' πριν το φινάλε, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν και πάλι στον παίκτη παραπάνω, με τον Ολυμπιακό στο τελευταίο λεπτό να χάνει τρεις μεγάλες ευκαιρίες να πάρει το διπλό, καθώς τα σουτ που επιχείρησαν οι «ερυθρόλευκοι» έβρισκαν στον Ισπανό κίπερ και κατέληγαν σε κόρνερ.

Κάπως έτσι, το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει ο μεγάλος νικητής χάρη στις δύο αποκρούσεις του Ζερδεβά, και με σκορ 6-5 να κατακτά τους 2 βαθμούς της νίκης, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στη Μάλτα!

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-4, 10-8, 13-13, 18-19 πεν.

Μπαρτσελονέτα (Έλβις Φάτοβιτς): Αγκίρε, Φαμέρα 3, Σαναούγια 3, Μουνιαρίθ, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Παβιγιάρ 2, Πολ Γκαρσία, Ταχούλ 3, Περόνε 1, Μπιέλ, Μπούστος 1, Πόρτερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χέρβο Κόλιανιν): Μπίγιατς, Λόντσαρ, Βάμος 2, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 2, Γούβης, Γκίλλας, Μπούσλιε, Αλαφραγκής 1, Δήμου, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Ζερβεδάς

