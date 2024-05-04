Πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης, σημαίνουσα μορφή της λατινοαμερικάνικης αριστεράς, ο Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, 88 ετών, που ανακοίνωσε προ ημερών πως έχει όγκο στον οισοφάγο, θα υποβληθεί σε ραδιοθεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ανακοίνωσε η γιατρός του.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, γνωστός σ’ όλο τον κόσμο για τον λιτό τρόπο ζωής του, την ειλικρίνειά του και το πώς κυβέρνησε το μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής από το 2010 ως το 2015, γνωστοποίησε τη Δευτέρα πως έμαθε πως έχει όγκο αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

«Έχουμε ισχυρές ενδείξεις πως πρόκειται για κακοήθη όγκο, αυτό έδειξαν οι παθολογοανατομικές αναλύσεις», είπε η Δρ. Ρακέλ Πανόνε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας την απουσία μεταστάσεων.

Ο καρκίνος «είναι περιορισμένος στον οισοφάγο», δεν έχει εξαπλωθεί αλλού, εξήγησε.

Ωστόσο, ο κ. Μουχίκα πάσχει από αυτοάνοση ασθένεια, κάτι που ίσως περιπλέξει τη θεραπεία του. Είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από το αξίωμα του γερουσιαστή τον Οκτώβριο του 2020, εξαιτίας του κινδύνου για την υγεία του που ήγειρε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Η Δρ. Πανόνε τόνισε πως ο «μέγιστος» στόχος είναι η «αποθεραπεία» του, ενώ ο «ενδιάμεσος» στόχος είναι η «επιβίωσή του για μακρό διάστημα με καλή ποιότητα ζωής», επισημαίνοντας πως ο πρώην πρόεδρος, ασυνήθιστος άνθρωπος, είναι αποφασισμένος να δώσει «μάχη».

Άλλοτε αντάρτης της άκρας αριστεράς, πολιτικός με λόγο αυθόρμητο, απλό, αλλά ενίοτε πολεμικό, ο «Πέπε» Μουχίκα απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του το προσωνύμιο «ο φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», καθώς κήρυσσε τη λιτή ζωή, προτιμούσε να ζει στο φτωχικό αγρόκτημά του, έκανε τις μετακινήσεις του οδηγώντας ο ίδιος το παμπάλαιο αυτοκίνητό του —σκαραβαίο της Φολκσβάγκεν— και διέθετε σχεδόν το σύνολο του μισθού του σε πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας.

Έγινε επίσης πολύ γνωστός διότι προώθησε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στη μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής: νομιμοποίησε την άμβλωση, τον γάμο ομοφυλοφίλων, καθώς και τη χρήση κάνναβης· αυτό το τελευταίο μέτρο, που εφάρμοσε το 2013, ήταν τότε παγκόσμια πρώτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.