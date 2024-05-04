Η σορός του Ελιακίμ Λίβμαν, ενός Ισραηλινού που οι αρχές θεωρούσαν όταν ήταν όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκε στο Ισραήλ, ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο στρατός και η οικογένειά του.

Μέλος της ομάδας ασφαλείας του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου μαχητές του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς πραγματοποίησαν έφοδο κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους στο νότιο Ισραήλ, ο 24χρονος Λίβμαν "δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου" και "η σορός του βρέθηκε σε ισραηλινό έδαφος", αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

Οι αρχές εκτιμούσαν ότι ο Λίβμαν ήταν ανάμεσα στους σχεδόν 250 ανθρώπους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όπου, σύμφωνα με το Ισραήλ 128 μεταξύ αυτών συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, εκ των οποίων 35 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να διευκρινίσει πού, πότε και πώς βρέθηκε η σορός του. Δήλωσε απλά ότι η σορός του ταυτοποιήθηκε "χάρη σε ενδείξεις που βρέθηκαν επί του πεδίου και έπειτα από μια περίπλοκη έρευνα που διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία του Ισραήλ καθώς και το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής".

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η σορός βρέθηκε ενώ ήταν θαμμένο μαζί με αυτό ενός άλλου θύματος που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova.

"Έπειτα από 200 και πλέον ημέρες και νύχτες ερευνών, ανησυχιών, προσευχών και δακρύων, μάθαμε με μεγάλη λύπη ότι ο πολυαγαπημένος μας γιος δεν είναι μεταξύ των ζωντανών" ανακοίνωσε η οικογένειά του. "Σκοτώθηκε στο μέρος όπου γινόταν το φεστιβάλ αφού πέρασε ώρες φροντίζοντας πολλούς τραυματίες", πρόσθεσε.

Συμπεριλαμβανομένου του Λίβμαν, 365 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον τόπο διοργάνωσης του φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

