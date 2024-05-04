Χιλιάδες Γιαννιώτες αλλά και επισκέπτες κατέκλυσαν τους ιερούς ναούς της πόλης και ακολούθησαν την περιφορά των Επιταφίων.

Όπως κάθε χρόνο, οι Επιτάφιοι από όλες τις Ενορίες της πόλης κατέληξαν στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο… Με χιλιάδες κεριά να ακολουθούν και να φωτίζουν την πιο πένθιμη βραδιά του χρόνου.

Η Φιλαρμονική του Δήμου με πένθιμα εμβατήρια υποδέχθηκε τους πιστούς και τους Επιταφίους.

Από τον Άγιο Νικόλαο, το Αρχιμανδρειό, τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Μαρίνα, την Περίβλεπτο και τελευταίο της Μητρόπολης.

Ο Επιτάφιος της Μητρόπολης έφτασε με την Στρατιωτική μπάντα και ακολούθησαν όλες οι τοπικές αρχές. Ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Μαρία Κεφάλα, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, βουλευτές, η ηγεσία του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και άλλους.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος χοροστάτησε στην τελετή και το μήνυμά του είχε αναφορές σε όλα τα προβλήματα, από την βία των ανηλίκων μέχρι τους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σημείωσε ότι η ελπίδα μας περιμένει, όπως και η Ανάσταση.. Έδωσε τις ευχές του σε όλους τονίζοντας την ανάγκη της αληθινής ελευθερίας.

Το έθιμο της περιφοράς και της συγκέντρωσης των επιταφίων στην πλατεία της πόλης, χάνεται στα βάθη των αιώνων και αναβιώνει κάθε χρόνο με την ίδια κατάνυξη και με την προσμονή της Ανάστασης.

