Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί στην Αϊτή το σαββατοκύριακο, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας της Καραϊβικής όπου ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι στον Βορρά και να υποστούν ζημιές χιλιάδες σπίτια.

«Αν ζείτε κοντά σε ποταμό, ρέμα ή σε πλαγιά βουνού, απομακρυνθείτε εσπευσμένα», προειδοποίησε η αϊτινή πολιτική προστασία.

Σχεδόν όλη η χώρα κινδυνεύει εξαιτίας κύματος κακοκαιρίας, τόνισε η μετεωρολογική υπηρεσία, προειδοποιώντας εναντίον ξαφνικών πλημμυρών.

Κοντά στην πόλη Καπ Αϊτιάν, κατολίσθηση προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών το βράδυ προχθές Πέμπτη.

Πάνω από 2.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει.

Η βόρεια Αϊτή χαρακτηρίζεται επίκεντρο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα, ωστόσο ούτε αυτή η περιοχή έχει μείνει ανεπηρέαστη από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος: κακοποιοί που προσπαθούν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην περιοχή προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες, διαπράττουν λεηλασίες, απαιτούν δωροδοκίες από καλλιεργητές και κτηνοτρόφους...

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανέφερε ακόμη πως διαπίστωσε «μεγάλες απώλειες» εκτρεφομένων ζώων στον βορρά, ενώ στο κεντρικό τμήμα της χώρας αγροκτήματα υπέστησαν «καταστροφές».

Το σαββατοκύριακο οι βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές, αναμένεται να συνεχιστούν στον βορρά και στον νότο, διευκρίνισε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι καταστροφές καταγράφονται εν μέσω κρίσης στην Αϊτή, όπου το νέο συμβούλιο μετάβασης σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες —ονόμασε υπηρεσιακό πρωθυπουργό, κατόπιν ανακάλεσε τον διορισμό— καθώς συμμορίες έχουν κλιμακώσει ραγδαία τη βία τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.