Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) την πληροφορία πως βρέθηκαν τρεις σοροί σε περιοχή του βορειοδυτικού Μεξικού όπου αναζητούνταν τρεις σέρφερ, δυο Αυστραλοί κι ένας Αμερικανός, η εξαφάνιση των οποίων καταγγέλθηκε πριν από μερικές ημέρες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως βρέθηκαν τρεις αποβιώσαντες στο Σάντο Τομάς, στην Μπάχα Καλιφόρνια», μεξικανική πολιτεία που γειτονεύει με τις ΗΠΑ, ανέφερε το FBI στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους.

Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν γνωστοποιήσει νωρίτερα πως ενέτειναν τις επιχειρήσεις έρευνας σε αυτή την πολιτεία του βορειοδυτικού Μεξικού, η οποία πλήττεται από τη βία των καρτέλ.

Δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς προσκείμενες στις μεξικανικές Αρχές έκαναν λόγο κατόπιν για τον εντοπισμό των τριών σορών, επίσης αποφεύγοντας να διευκρινίσουν αν πρόκειται για τους τουρίστες.

Οι Κόλουμ και Τζέικ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία, και ο Τζακ Κάρτερ Ρόουντ, υπήκοος των ΗΠΑ, αναφέρθηκε στις αρχές πως αγνοούνται την 29η Απριλίου, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η πολιτειακή εισαγγελία. Θεάθηκαν για τελευταία φορά την 27η Απριλίου.

Έκαναν διακοπές στον δήμο Ενσενάδα, περίπου 45 χιλιόμετρα από το Σάντο Τομάς, όχι μακριά από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Η μητέρα των δυο Αυστραλών, η Ντέμπρα Ρόμπινσον, ανέφερε μέσω Facebook ότι δεν κατέλυσαν ποτέ στο ακίνητο που είχαν κλείσει.

Νωρίτερα χθες διεξάγονταν έρευνες σε απόκρημνες τοποθεσίες γύρω από την Ενσενάδα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Εισαγγελέας δήλωσε πως διενεργείται έρευνα για τρία πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν σχέση με την υπόθεση, που υποβλήθηκαν σε ανακρίσεις. Δεν είναι σαφές ακόμη αν συνδέονται με την εξαφάνιση των τριών τουριστών.

Εντοπίστηκαν «λευκό ανοικτό ημιφορτηγό» και «άλλα τεκμήρια», ανέφερε η εισαγγελία της πολιτείας σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας πως στην έρευνα που διενεργεί συντονίζεται με τις αμερικανικές και τις αυστραλιανές αρχές.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε τις εξαφανίσεις «πολύ ανησυχητικές».

Η Μπάχα Καλιφόρνια, πασίγνωστη για τις παραλίες της, συγκαταλέγεται στις πολιτείες που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας που σαρώνει εδώ και χρόνια τη χώρα, καθώς αντίπαλες συμμορίες μάχονται για επιρροή.

Τον Νοέμβριο του 2015, δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

