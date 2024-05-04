Η Ονδούρα παρουσίασε χθες Παρασκευή πάνω από 12.000 όπλα, συμπεριλαμβανομένων τουφεκιών εφόδου και εκρηκτικών, που κατασχέθηκαν σε επιχειρήσεις της αστυνομίας εντός των ορίων της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε ισχύ στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2022.

Έκτοτε «κατασχέθηκαν 12.183 όπλα διαφόρων διαμετρημάτων», δήλωσε ο υπουργός Ασφάλειας Γουστάβο Σάντσες, παρουσιάζοντας το πελώριο οπλοστάσιο στον Τύπο.

Hoy presentamos el “Boletín de Incautación de Armas de Fuego en Honduras Producto del Estado de Excepción Parcial” Donde mostramos los datos de las armas de fuego que sacamos de circulación, gracias a esa herramienta jurídica. Son 12,183 armas de diferentes calibres que están… pic.twitter.com/aoRkCjXgd3 — Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) May 3, 2024

Στα όπλα περιλαμβάνονται εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων, τουφέκια εφόδου AK-47, ημιαυτόματα τουφέκια AR-15, κυνηγετικές καραμπίνες, πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και εκρηκτικά.

«Αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία» στη χώρα όπου η εγκληματικότητα έφθασε να είναι «τόσο περίπλοκη που έχουμε πρώην πρόεδρο (σ.σ. τον Χουάν Ορλάντο Ερνάντες) ο οποίος αναμένει να τού επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης» στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο κ. Σάντσες.

Ο κ. Ερνάντες, ο οποίος κυβέρνησε την Ονδούρα από το 2014 ως το 2022, κρίθηκε ένοχος την 8η Μαρτίου, στην κατάληξη ιστορικής δίκης στη Νέα Υόρκη, για σύσταση και συμμορία, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών από σώμα ενόρκων ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Η ποινή του αναμένεται να τού απαγγελθεί την 26η Ιουνίου. Αντιμετωπίζει ως και ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τον κ. Σάντσες, μεγάλος αριθμός των όπλων που κατασχέθηκαν παρέμεναν σε κυκλοφορία από τα χρόνια του 1980, όταν μαίνονταν πόλεμοι στη κεντρική Αμερική.

Η πρόεδρος της Ονδούρας, η Σιομάρα Κάστρο, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2022 για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα. Δεχόταν έντονη πίεση, καθώς πολλοί πολίτες την προέτρεπαν να μιμηθεί το παράδειγμα του γειτονικού Σαλβαδόρ, όπου ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε επέβαλε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην έναρξη εκστρατείας που οδήγησε στη σύλληψη του 75% των φερόμενων μελών συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνησή του.

Η αστυνομία της Ονδούρας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επέτρεψε «τη σύλληψη 600 και πλέον μελών εγκληματικών δομών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

