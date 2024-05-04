ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη χθες Παρασκευή σε μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και δημόσια εταιρεία υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν, ανακοινώθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ.

Βουλευτής που εκπροσωπεί την πολιτεία Τέξας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χένρι Κουέγιαρ, έλαβε περίπου 600.000 δολάρια για να εξυπηρετήσει συμφέροντα της τράπεζας και της εταιρείας για περίοδο επτά ετών, ως τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Σε αντάλλαγμα για δωροδοκίες από εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν, ο βουλευτής Κουέγιαρ δέχθηκε να χρησιμοποιήσει το αξίωμά του για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπέρ του Αζερμπαϊτζάν», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ενώ, δεχόμενος δωροδοκίες από τη μεξικανική τράπεζα, ο Χένρι Κουέγιαρ «δέχθηκε να επηρεάσει τη νομοθετική δραστηριότητα, να συμβουλεύσει και να ασκήσει πίεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης» για να εξασφαλίσει «ευνοϊκά μέτρα» γι’ αυτήν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα ποσά ξεπλύθηκαν μέσω εταιρειών-βιτρινών που ανήκουν στη σύζυγό του, την Ιμέλντα Κουέγιαρ, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε επίσης δίωξη.

Το ζευγάρι παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χθες Παρασκευή προτού απελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους. Τον πολιτικό και τη σύζυγό του βαρύνουν αντίστοιχα πάνω από δέκα κατηγορίες.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο κ. Κουέγιαρ αρνήθηκε πως ο ίδιος και η γυναίκα του παραβίασαν τον νόμο και διαβεβαίωσε πως πάντα ενεργεί «προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Έχει πει πως η υπόθεση αυτή δεν θα τον εμποδίσει να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις προεδρικές εκλογές, την 5η Νοεμβρίου. Σε αυτές τις τελευταίες αναμένεται να αναμετρηθούν ξανά ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) είχε προχωρήσει σε έρευνα στην κατοικία και στο γραφείο της εκστρατείας του Χένρι Κουέγιαρ το 2022, στο πλαίσιο έρευνας για τις σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με αμερικανούς επιχειρηματίες.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις, υπενθύμισε το «τεκμήριο της αθωότητας», προχωρώντας ταυτόχρονα στην απομάκρυνση του Χένρι Κουέγιαρ από σημαντική θέση σε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

